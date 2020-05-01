Сотрудники МГБ и ГКНС пресекли контрабанду в РФ контрафактных сигарет на 1,5 млн руб. (ФОТО)

Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР и финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР пресекли попытку контрабандного перемещения в Российскую Федерацию табачных изделий неустановленного производства общей стоимостью около 1,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР."Сотрудниками Министерства государственной безопасности и финансовой полиции ГКНС ЛНР пресечена попытка контрабандного перемещения через государственную границу Луганской Народной Республики крупной партии сигарет", - говорится в сообщении."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Краснодонском районе на территории временного складского помещения обнаружено 100 коробов табачных изделий Marlboro неустановленного производства без марок акцизного налога общей стоимостью около 1,5 млн. руб. Правонарушители задержаны, табачные изделия изъяты и переданы в ГКНС ЛНР", - сообщили в Министерстве.В ведомстве отметили, что "партия контрафактных сигарет была подготовлена для незаконного перемещения на территорию Российской Федерации в обход таможенного контроля ЛНР".По данному факту правоохранители проводят проверку.19 мая — Луганск