Часть Севастополя осталась без газа
18 мая в Севастополе на газовоиМ† трубе высокого давления, которая расположена на земельном участке строящеиМ†ся в микрораиМ†оне Шевченко школы, началась утечка газа.
"На газовоиМ† трубе высокого давления, которая расположена на земельном участке строящеиМ†ся в микрораиМ†оне Шевченко школы, началась утечка газа. Это не механическое повреждение – утечка газа произошла из-за усталости металла трубопровода, которому уже более 30 лет. Специалисты Севастопольгаза оперативно наложили на нее хомут. Однако подобную меру можно использовать всего сутки.в Ђ
Сегодня днем выехал на строиМ†ку, а к вечеру созвал заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.в Ђ
Решение следующее – в ночь газовщики начинают работы. Сутки понадобятся на врезку в новую обходную трубу и еще несколько днеиМ†, чтобы запустить газоснабжение в домах. При перезапуске газа необходимо будет проверить все оборудование, а это 38 тыс. квартир, порядка 3 тыс. частных домовладенииМ†, 16 газовых котельных. в Ђ
Севастопольгаз планирует завершить работы к концу недели. Контролирует и отвечает за все эти работы со стороны Правительства заместитель Губернатора Владимир Васильевич Базаров. Прошу с пониманием отнестись к сложившеиМ†ся ситуации", - рассказал ВРИО губернарота Севастополя Михаил Развожаев.
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Адреса домов, которые попадают под отключение, опубликованы на саиМ†те ПАО «Севастопольгаз».
"Уважаемые абоненты!
18 мая 2020 года состоялась комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности города Севастополь. В целях недопущения развития аварийной ситуации, а также предотвращения необходимости повторного отключения действующих потребителей, в соответствии с протоколом N4 от 18.05.2020г. ПАО «Севастопольгаз» поручено: Обеспечить проведение газоопасных и огневых работ по подключению объекта «Вынос газопровода высокого давления Ду500 за пределы участков строительства, с соблюдением охранных зон проектируемого объекта строительства «Школа Гагаринский район, м-р Шевченко (корпус к школе № 61)»» к действующей сети газораспределения в период с 19.05.2020г. по 20.05.2020г.
В соответствии с данными работами будет осуществлена временная приостановка подачи газа поэтапно с 18.05.2020г. по 20.05.2020г. по следующим адресам:
МКД: Бухта Казачья,
5-ый микрорайон,
Столетовский проспект;
ул. Кесаева 1,10,12,12а,18;
Ул. Героев Бреста нечетная сторона с 29 по 61 и 116,44;
Пр. Героев Сталинграда четная сторона с 36 по 64 а;
Ул. Колобова четная сторона;
Ул. Степаняна четная сторона;
Ул. Фадеева четная сторона;
Ул. Маячная 13,17,44,50,30г,36,38г,34,32,80,33;
Комбрига Потапова;
Камышовое шоссе 37;
Пр. Октябрьской революции 14;
Ул. Готская четная сторона с 2 по 8; проезд Готский 16;
Садоводческие товарищества:
Бухта Казачья, Фиолент, Сосновый Бор, Орхидея, Омега 2а, Колобок.
Уточнить информацию об отключении можно по номеру 104!
Информация по восстановлению газоснабжения будет опубликована дополнительно", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении ведомства.
18 мая 2020 года состоялась комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности города Севастополь. В целях недопущения развития аварийной ситуации, а также предотвращения необходимости повторного отключения действующих потребителей, в соответствии с протоколом N4 от 18.05.2020г. ПАО «Севастопольгаз» поручено: Обеспечить проведение газоопасных и огневых работ по подключению объекта «Вынос газопровода высокого давления Ду500 за пределы участков строительства, с соблюдением охранных зон проектируемого объекта строительства «Школа Гагаринский район, м-р Шевченко (корпус к школе № 61)»» к действующей сети газораспределения в период с 19.05.2020г. по 20.05.2020г.
В соответствии с данными работами будет осуществлена временная приостановка подачи газа поэтапно с 18.05.2020г. по 20.05.2020г. по следующим адресам:
МКД: Бухта Казачья,
5-ый микрорайон,
Столетовский проспект;
ул. Кесаева 1,10,12,12а,18;
Ул. Героев Бреста нечетная сторона с 29 по 61 и 116,44;
Пр. Героев Сталинграда четная сторона с 36 по 64 а;
Ул. Колобова четная сторона;
Ул. Степаняна четная сторона;
Ул. Фадеева четная сторона;
Ул. Маячная 13,17,44,50,30г,36,38г,34,32,80,33;
Комбрига Потапова;
Камышовое шоссе 37;
Пр. Октябрьской революции 14;
Ул. Готская четная сторона с 2 по 8; проезд Готский 16;
Садоводческие товарищества:
Бухта Казачья, Фиолент, Сосновый Бор, Орхидея, Омега 2а, Колобок.
Уточнить информацию об отключении можно по номеру 104!
Информация по восстановлению газоснабжения будет опубликована дополнительно", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении ведомства.
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