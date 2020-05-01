Часть Севастополя осталась без газа



"На газовоиМ† трубе высокого давления, которая расположена на земельном участке строящеиМ†ся в микрораиМ†оне Шевченко школы, началась утечка газа. Это не механическое повреждение – утечка газа произошла из-за усталости металла трубопровода, которому уже более 30 лет. Специалисты Севастопольгаза оперативно наложили на нее хомут. Однако подобную меру можно использовать всего сутки.в Ђ

Сегодня днем выехал на строиМ†ку, а к вечеру созвал заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.в Ђ

Решение следующее – в ночь газовщики начинают работы. Сутки понадобятся на врезку в новую обходную трубу и еще несколько днеиМ†, чтобы запустить газоснабжение в домах. При перезапуске газа необходимо будет проверить все оборудование, а это 38 тыс. квартир, порядка 3 тыс. частных домовладенииМ†, 16 газовых котельных. в Ђ

Севастопольгаз планирует завершить работы к концу недели. Контролирует и отвечает за все эти работы со стороны Правительства заместитель Губернатора Владимир Васильевич Базаров. Прошу с пониманием отнестись к сложившеиМ†ся ситуации", - рассказал ВРИО губернарота Севастополя Михаил Развожаев.



"Уважаемые абоненты!

18 мая 2020 года состоялась комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности города Севастополь. В целях недопущения развития аварийной ситуации, а также предотвращения необходимости повторного отключения действующих потребителей, в соответствии с протоколом N4 от 18.05.2020г. ПАО «Севастопольгаз» поручено: Обеспечить проведение газоопасных и огневых работ по подключению объекта «Вынос газопровода высокого давления Ду500 за пределы участков строительства, с соблюдением охранных зон проектируемого объекта строительства «Школа Гагаринский район, м-р Шевченко (корпус к школе № 61)»» к действующей сети газораспределения в период с 19.05.2020г. по 20.05.2020г.

В соответствии с данными работами будет осуществлена временная приостановка подачи газа поэтапно с 18.05.2020г. по 20.05.2020г. по следующим адресам:

МКД: Бухта Казачья,

5-ый микрорайон,

Столетовский проспект;

ул. Кесаева 1,10,12,12а,18;

Ул. Героев Бреста нечетная сторона с 29 по 61 и 116,44;

Пр. Героев Сталинграда четная сторона с 36 по 64 а;

Ул. Колобова четная сторона;

Ул. Степаняна четная сторона;

Ул. Фадеева четная сторона;

Ул. Маячная 13,17,44,50,30г,36,38г,34,32,80,33;

Комбрига Потапова;

Камышовое шоссе 37;

Пр. Октябрьской революции 14;

Ул. Готская четная сторона с 2 по 8; проезд Готский 16;

Садоводческие товарищества:

Бухта Казачья, Фиолент, Сосновый Бор, Орхидея, Омега 2а, Колобок.

Уточнить информацию об отключении можно по номеру 104!

Информация по восстановлению газоснабжения будет опубликована дополнительно", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении ведомства.



18 мая в Севастополе на газовоиМ† трубе высокого давления, которая расположена на земельном участке строящеиМ†ся в микрораиМ†оне Шевченко школы, началась утечка газа.в ЂАдреса домов, которые попадают под отключение, опубликованы на саиМ†те ПАО «Севастопольгаз».