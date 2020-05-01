Россия ответит асимметрично на арест брендов Stolichnaya и Moskovskaya в споре по ЮКОСу

Вернуть арестованные по иску акционеров ЮКОСа российские бренды Stolichnaya и Moskovskaya разбирательствами в судах вряд ли получится. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговых марок Stolichnaya, Moskovskaya и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург). Соответствующее решение вынес Апелляционный суд Гааги в рамках спора экс-акционеров компании ЮКОС и России. Новые владельцы планируют уже в сентябре продать эти бренды в счет погашения долга.Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. С учетом штрафов и процентов - $57 млрд. Суд оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, который обязал РФ возместить истцам ущерб, нанесенный действиями государства. Россия 15 мая обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд. Но последние уже начали арест активов РФ в мире."Нужно понимать, что третейские суды по инвестиционным спорам выдают окончательные решения, процедура обжалования которых просто не предусмотрена, - отмечает Лабин. – Именно такой характер носит решение по выплате акционерам ЮКОСа. И сейчас можно лишь подать заявление об отмене решения по существу, если заявитель полагает, что были нарушены фундаментальные положения международного права.В данном случае Россия в рамках кассационной жалобы оспаривает юрисдикцию суда, вынесшего решение – Москва настаивает, что данная инстанция в принципе неправомочна рассматривать данный иск. И позиции РФ были изначально неплохими, первая инстанция ее поддержала. Однако во второй последовал отказ, теперь предстоит разбирательство в Верховном суде – высшей инстанции Нидерландов. Однако по основному спору выплаты все же присуждены акционерам ЮКОСа, и они начали арест активов РФ".Шансы на обжалованиеФедеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" с 2002 года занимается защитой и восстановлением исключительных прав на товарные знаки, в число которых входят популярнейшие алкогольные марки Stolichnaya, Moskovskaya, "Советское" (шампанское) и другие. В странах Бенилюкса предприятие довольно долго отсуживало российские торговые марки у иностранных конкурентов, и в январе этого года суд Нидерландов окончательно признал право на них российского ФКП.Сейчас "Союзплодоимпорт" планирует обжаловать решение, наложившее арест на бренды, чтобы не позволить их продать. Официально ФКП сочло арест торговых марок неправомерным и уверено, что он будет отменен в судебном порядке. Юристы полагают, что ситуация неоднозначна и требует более широкого подхода к сложившейся ситуации."Арбитражные решения окончательны и подлежат исполнению – с этим согласились многие государства, в том числе и Россия путем поддержки Договора об энергетической хартии и других международных соглашений. Значит, решение должно исполняться в тех юрисдикциях, где взыскатели в судах смогут доказать: имущество принадлежит ответчику – России. И оспаривать эти аргументы сейчас сложно.Можно отказаться от международных договоренностей по поддержке существующей юридической практики. Это далеко не сверхъестественный процесс – многие государства периодически пересматривают свои юридические обязательства с учетом национальных интересов. Занимаются этим и страны Запада. США и Китай также попадали в сложные юридические ситуации, к выходу из которых подходили довольно гибко", - подчеркивает Лабин.России нужно менять правовую политикуВ Нидерландах по поводу водочных брендов РФ уточнили: "Решение об аресте знаков было вынесено патентным ведомством Бенилюкса на основании заявления бывших акционеров ЮКОСа в рамках исполнения ранее вынесенных решений судов в пользу нефтяной компании". И можно ждать дальнейшего ареста активов РФ в разных странах – об этом говорят сами экс-акционеры.В новом иске России от 15 мая обозначено намерение ходатайствовать о приостановке процедур обращения взыскания на госимущество России. Но юристы сомневаются, что этого удастся добиться – международные договоры говорят об окончательности решения Апелляционного суда Нидерландов. После аналогичного решения 2014 года акционерам удалось добиться 150 актов об аресте российской собственности, пока РФ его целиком не отменила в Гааге."Россия явно не заинтересована в новой волне арестов, ключевой задачей на данном этапе является задействование более серьезных юристов в процессе обжалования в Верховном суде Нидерландов решения апелляционной инстанции. С другой стороны, необходимо инициировать реформу всей правовой политики России в мире – подходить не симметрично, а неординарно.Наши западные партнеры попадают в подобные ситуации и находят юридический инструментарий. Есть международные договоренности, которые в определенный момент стали нам не выгодны – можно задействовать этот рычаг. И задействовать многие другие инструменты, которые асимметричны в сложившейся ситуации. Просчитать выгоды и последствия в долгосрочной перспективе. Тогда можно рассчитывать на приемлемые решения", - заключает Дмитрий Лабин.Максим Бут