Медики ЛНР зарегистрировали четыре случая смерти от коронавирусной инфекции

Медики ЛНР зарегистрировали четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

Она напомнила, что 18 мая на 49 году жизни скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был выявлен COVID-19.

"Это четвертый подтвержденный случай смерти с коронавирусной инфекцией.3 Самое сложное осложнение коронавирусной инфекции - это пневмония или прогрессирование основных хронических заболеваний", - сказала министр.

"На сегодняшний момент с пневмониями у нас около 15 пациентов, (из них) пять пациентов – это кислородозависимые с пневмонией", - уточнила Пащенко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,6 млн, из них более 312 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. Ранее в ЛНР были подтверждены 328 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

19 мая — Луганск