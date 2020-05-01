Минздрав ЛНР выразил соболезнования родным скончавшегося главврача луганской больницы №4

Министерство здравоохранения ЛНР выразило соболезнования родным, близким и друзьям скончавшегося главного врача Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексея Навроцкого, у которого был выявлен COVID-19.В ведомстве напомнили, что Навроцкий скончался 18 мая на 49 году жизни."Сотрудники и пациенты ценили Алексея Владимировича за его профессионализм, милосердие, доброжелательность, чуткое и внимательное отношение к людям. До конца своих дней он всегда был готов протянуть руку помощи каждому, кто в ней нуждался. Он первый стал на борьбу с COVID-19 и мужественно боролся до последнего", - отметили в Минздраве."Светлые воспоминания об этом человеке навечно останутся в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям", - добавили в ведомстве.Алексей Навроцкий работал в системе здравоохранения 22 года, с 2015 года занимал должность главного врача Луганской городской многопрофильной больницы №4, врач высшей категории по специальности "Анестезиология".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,6 млн, из них более 312 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. Ранее в ЛНР были подтверждены 328 случаев заражения коронавирусом.Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что заболевший коронавирусной инфекцией главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 находится в стабильно тяжелом состоянии.Пащенко также отмечала, что поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 приостановило свою работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.19 мая — Луганск