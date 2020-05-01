Более ста миллионов китайцев снова закрыли на карантин

В Китае новая вспышка коронавируса COVID-19 — в провинции Цзилинь около 108 миллионов человек возвращаются обратно в режим самоизоляции. В регионе приостановили поезда и автобусы, закрыли школы. Эксперты указывают, что это признак того, насколько шатким будет процесс выхода из карантина в других странах.В провинции Цзилинь зафиксировали снова 127 случая Covid-19. В результате были приняты впечатляющие меры...Жилые дома, в которых находятся люди с подозрением на COVID-19, закрыли на карантин. Чтобы купить товары первой необходимости, каждые два дня на улицу может выходить один человек из семьи. При этом он должен вернуться домой не позднее, чем через два часа после выхода. Правительство также запретило продавать противотуберкулёзные препараты — чтобы люди не скрывали свои симптомы и обращались к медикам.В провинции Цзилинь закрыли школы, остановили транспорт и железнодорожное сообщение. Жители, которые хотят уехать, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус – его необходимо сделать минимум за двое суток до отправления.По данным Bloomberg, власти Китая уволили шестерых чиновников из города Шулань, включая руководителя местного отделения Коммунистической партии Китая.Китайцы сообщают, что не знают пока, откуда появился вирус снова. Но Bloomberg не преминуло высказать версию о том, что его привезли китайцы из России, так как регион граничит с российским Приморьем.Однако все больше экспертов начинают заявлять, что Китай не то, что обманул и не победил коронавирус, а то, что китайцы просто не успели сформировать у себя общий иммунитет (представьте, сколько им нужно переболевших!!!) и теперь любой минимальный очаг инфекции может привести к сравнимым по объемам эпидемии второй волны.источник