Созданная в Луганске комиссия будет контролировать соблюдение требований ЧСПК на рынках

Созданная в Луганске комиссия в составе сотрудников городской администрации, МВД ЛНР и Луганской республиканской санитарно-эпидеми3ологической станции (СЭС) сегодня приступила к проведению рейдов на рынках и в торговых комплексах по контролю соблюдения требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР. Об этом на брифинге в администрации Луганска сообщил начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг Александр Филипский.

Он напомнил, что с 13 мая на территории Луганска возобновлена работа рынков и торговых комплексов.

"Прошедшие выходные показали, что не все работники рынков, предприниматели и посетители соблюдали требования по организации работы по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, которые установлены решением ЧСПК при Правительстве ЛНР", – отметил Филипский.

"Поэтому с сегодняшнего дня на рынках и в торговых комплексах города будет работать комиссия в составе представителей Министерства внутренних дел ЛНР, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб, администрации Луганска. Будем проводить рейды по проверке соблюдения масочного режима, социальной дистанции и санитарной обработки торговых территорий", – проинформировал начальник управления.

Он добавил, что по результатам рейдов к нарушителям будут применяться административные санкции.

"Кроме того, в случае выявления серьезных нарушений СЭС будет ограничивать работу как торговых точек, так и рынков и торговых комплексов в целом сроком до 90 дней", – отметил Филипский.

"Мы призываем предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории рынков и торговых комплексов, а также всех жителей города неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", – подчеркнул начальник управления.

Ранее главный врач Луганской республиканской СЭС, главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко заявлял, что власти Республики ужесточат контроль за предприятиями и предпринимателями, которые возобновят свою деятельность с 13 мая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 4,7 млн, из них более 315 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 328 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

19 мая — Луганск