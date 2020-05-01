ЧСПК перенесла летнюю оздоровительную кампанию до особого распоряжения – Минобразования

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение перенести летнюю оздоровительную кампанию в Республике до особого распоряжения. Об этом на селекторном совещании с представителями отделов образования администраций городов и районов Республики сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

В совещании также приняли участие заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская и председатель Республиканского профсоюза работников образования и науки, заместитель председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль.

"Обсуждался вопрос оздоровительной кампании. Вчера (18 мая) состоялось заседание ЧСПК, где было принято решение о том, чтобы перенести до особого распоряжения оздоровительную кампанию, которая должна была начаться в Республике с 1 июня", - отметил Цемкало.

"Пока мы можем говорить о том, что пришкольные лагеря и загородные точно не начнут свою работу с 1 июня до момента улучшения (эпидемической) ситуации", - добавил он.

После обсуждения участники селекторного совещания поддержали решение ЧСПК.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 4,7 млн, из них более 315 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 328 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

19 мая — Луганск