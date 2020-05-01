В Луганске начались рейды по рынкам и торговым центрам: проверяют выполнения требований СЭС



Об этом на брифинге в администрации Луганска сообщил начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг Александр Филипский.

Он напомнил, что с 13 мая на территории Луганска возобновлена работа рынков и торговых комплексов.

Созданная в Луганске комиссия в составе сотрудников городской администрации, МВД ЛНР и Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) сегодня приступила к проведению рейдов на рынках и в торговых комплексах по контролю соблюдения требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК).

«Прошедшие выходные показали, что не все работники рынков, предприниматели и посетители соблюдали требования по организации работы по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, которые установлены решением ЧСПК», — отметил Филипский.

«Поэтому с сегодняшнего дня на рынках и в торговых комплексах города будет работать комиссия в составе представителей Министерства внутренних дел ЛНР, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб, администрации Луганска. Будем проводить рейды по проверке соблюдения масочного режима, социальной дистанции и санитарной обработки торговых территорий», — проинформировал начальник управления.

Он добавил, что по результатам рейдов к нарушителям будут применяться административные санкции.

«Кроме того, в случае выявления серьезных нарушений СЭС будет ограничивать работу как торговых точек, так и рынков и торговых комплексов в целом сроком до 90 дней», — отметил Филипский.

«Мы призываем предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории рынков и торговых комплексов, а также всех жителей города неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — подчеркнул начальник управления. Удобный город - Сегодня, 15:00 182 В Луганске комиссия в составе сотрудников мэрии, МВД и СЭС начала рейды по рынкам и торговым комплексам по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемических правил.Об этом на брифинге в администрации Луганска сообщил начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг Александр Филипский.Он напомнил, что с 13 мая на территории Луганска возобновлена работа рынков и торговых комплексов.Созданная в Луганске комиссия в составе сотрудников городской администрации, МВД ЛНР и Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) сегодня приступила к проведению рейдов на рынках и в торговых комплексах по контролю соблюдения требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК).«Прошедшие выходные показали, что не все работники рынков, предприниматели и посетители соблюдали требования по организации работы по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, которые установлены решением ЧСПК», — отметил Филипский.«Поэтому с сегодняшнего дня на рынках и в торговых комплексах города будет работать комиссия в составе представителей Министерства внутренних дел ЛНР, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб, администрации Луганска. Будем проводить рейды по проверке соблюдения масочного режима, социальной дистанции и санитарной обработки торговых территорий», — проинформировал начальник управления.Он добавил, что по результатам рейдов к нарушителям будут применяться административные санкции.«Кроме того, в случае выявления серьезных нарушений СЭС будет ограничивать работу как торговых точек, так и рынков и торговых комплексов в целом сроком до 90 дней», — отметил Филипский.«Мы призываем предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории рынков и торговых комплексов, а также всех жителей города неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — подчеркнул начальник управления. Удобный город - Сегодня, 15:00 182

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