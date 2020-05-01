Смерть врача — это четвертый подтвержденный случай смерти с коронавирусной инфекцией



Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

Она напомнила, что 18 мая на 49 году жизни скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был выявлен COVID-19.

«Это четвертый подтвержденный случай смерти с коронавирусной инфекцией. Самое сложное осложнение коронавирусной инфекции — это пневмония или прогрессирование основных хронических заболеваний», — сказала министр.

«На сегодняшний момент с пневмониями у нас около 15 пациентов, из них пять пациентов — это кислородозависимые с пневмонией», — уточнила Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 14:45 311 Луганские медики зарегистрировали четыре случая смерти от коронавирусной инфекции.Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.Она напомнила, что 18 мая на 49 году жизни скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был выявлен COVID-19.«Это четвертый подтвержденный случай смерти с коронавирусной инфекцией. Самое сложное осложнение коронавирусной инфекции — это пневмония или прогрессирование основных хронических заболеваний», — сказала министр.«На сегодняшний момент с пневмониями у нас около 15 пациентов, из них пять пациентов — это кислородозависимые с пневмонией», — уточнила Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 14:45 311

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