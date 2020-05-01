В Луганске перехватили партию контрабандных сигарет на сумму 1,5 млн. рублей. ФОТО

В Луганске рассказали, как пресекли попытку контрабандного перемещения в Российскую Федерацию табачных изделий неустановленного производства общей стоимостью около 1,5 млн руб.Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.«Сотрудниками Министерства государственной безопасности и финансовой полиции ГКНС ЛНР пресечена попытка контрабандного перемещения через государственную границу Луганской Народной Республики крупной партии сигарет», — говорится в сообщении.«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Краснодонском районе на территории временного складского помещения обнаружено 100 коробов табачных изделий Marlboro неустановленного производства без марок акцизного налога общей стоимостью около 1,5 млн. руб. Правонарушители задержаны, табачные изделия изъяты и переданы в ГКНС ЛНР», — сообщили в пресс-службе.Отмечается, что «партия контрафактных сигарет была подготовлена для незаконного перемещения на территорию Российской Федерации в обход таможенного контроля ЛНР».По данному факту правоохранители проводят проверку.Происшествия - Сегодня, 14:28 122