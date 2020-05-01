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Открыть КПВВ просят народные депутаты из Донбасса у президента и командующего ООС

robot Сегодня, 15:4513Новости
Открыть КПВВ просят народные депутаты из Донбасса у президента и командующего ООС
Народные депутаты Донетчины и Луганщины обратились к президенту и командованию ООС с просьбой открыть пункты пропуска через линию разграничения.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Муса Магомедов.
«Все нардепы Донецкой и Луганской областей, независимо от политических партий, подписались под моим обращением на Президента, Премьера и командование ООС по вопросу возобновления работы КПВВ на Донбассе», — написал он.
Магомедов добавил, что уже сегодня передаст обращение во все приемные.
Он выразил убежденность в том, что данный вопрос «нужно решать быстро и положительно». Новости Региона - Сегодня, 15:45 0

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