Китайское наступление на Америку

Поскольку в США не утихает стремление побольнее наказать китайцев за все на свете, в том числе и за пандемию, в Китае разгорается настоящая освободительная война против Америки - и в этот раз Пекин не намерен отступать.Итак, в пятницу Трамп запретил американским компаниям поставлять полупроводники китайскому технологическому гиганту Huawei, причем этот запрет касается вообще всех компаний, находящихся под американской юрисдикцией. Но не только американской - к примеру, наложен запрет на поставки и для компании TSMC с пропиской в Тайване - таким образом Белый дом пытается лишить китайцев того преимущества, которого они добились в разработках сетей 5G.Это не первая торговая атака Вашингтона на Пекин - но она может очень больно аукнуться самим американцам: "Китай готов принятьряд контрмер против плана США по блокированию поставок полупроводников китайской телекоммуникационной фирме Huawei, включая внесение американских компаний в «список ненадежных организаций», начало расследований и введение ограничений для американских компаний, таких как Apple, и прекращение покупки самолетов Boeing, сообщил Global Times источник, близкий к китайскому правительству." (конец цитаты)Нужно понимать, что не только Америка является одним из крупнейших рынков для Китая, но и сам Китай является крупнейшим рынком для американских компаний. И вот теперь с список "ненадежных организаций" могут быть внесены Apple, Qualcomm, Cisco, Boeing и ряд других высокотехнологичных корпораций - а это значит, что рынку США будет нанесен очень весомый удар.Для понимания: в ближайшее десятилетие Китаю понадобится примерно 9300 самолетов для внутренних и внешних авиалиний - часть из них придется на новые китайско-российские разработки, часть заказа получит Эйрбас и очень существенный кусок пирога должен был достаться Боингу.Судя по настрою китайского руководства, Боинг вообще может пролететь с поставками на китайский рынок, а учитывая прогнозируемое снижение мировых авиаперевозок на ближайшие три года, этой компании придется очень несладко.С одной стороны, я понимаю мистера Трампа - ему нужно демонстрировать силу и уверенность, чтобы выиграть выборы в ноябре. Однако у мистера Трампа явно сумасшедшие советники, поскольку подобные шаги ведут не к укреплению американского рынка, а к его обрушению.Нужно понимать психологию китайцев - это очень националистическая страна, а имеющаяся в распоряжении Компартии медийная машина может очень легко разогнать градус внутреннего патриотизма до невиданных высот. Мало того, такую машину действительно очень легко разогнать, а вот остановить ее практически невозможно - простой китаец уже сегодня уверен, что его страна имеет самую мощную экономику в мире, что, кстати, не так уж далеко от правды.Кроме того, необходимо понимать, что Китай под шумок пандемии полностью нейтрализовал угрозу Гонконга и его протестов - выявлены и задержаны все организаторы и основные исполнители. И пока "общечеловеки" пытаются доказать всему миру, что успешно справляются с пандемией, китайцы эффективно зачищают внутреннее пространство от агентов иностранного влияния - а если у них будут и доказательства того, что эти люди работали на Запад, Пекин не постесняется быстро намазать им лоб зеленкой."Упомянутые американские компании, такие как Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing, сильно зависят от китайского рынка.«Китай должен применять эти контрмеры в той мере, в которой США не осмеливаются просить милю после того, как им дали дюйм», - сказал Хе Вейвен, бывший высокопоставленный чиновник по торговле и член исполнительного совета Китайского общества исследований Всемирной торговой организации. Глобал Таймс.Он посоветовал Китаю провести «тщательное расследование в отношении соответствующих американских компаний и «дать им почувствовать боль».По мнению аналитиков, карательные меры, нацеленные на крупные американские компании, такие как Qualcomm, Cisco и Apple, являются «ядерной бомбой»." (конец цитаты)Это вовсе не значит, что завтра Китай во всеуслышание объявит об эмбарго поставок компонентов из этих компаний - вот тут китайцы прекрасно научились действовать в духе США.Нет, против этих компаний начнется расследование - и все поставки будут остановлены на срок этого расследования. Формально не запрещая присутствие этих компаний на своем рынке, китайцы полностью ограничат их продажи - а расследование будет вестись ровно столько, сколько нужно Пекину.Иными словами, оно может идти и пару-тройку десятков лет: китайцы - ребята терпеливые и дотошные. А пока идет расследование, ниши этих компаний будут заняты их конкурентами, в том числе и внутренними."В первом квартале 2020 года доход от продаж в Китае составил 14,8 процента от общего дохода Apple." (конец цитаты)Безусловно, надкусанное яблоко переживет снижение прибыли на 15% - но за счет этих 15% неплохо поднимутся другие компании. Тем более, что таковых в самом Китае уже более чем достаточно.Но и это не все - ежегодная продажа чипов из Америки в Китай составляет сумму в 36 млрд долларов - и именно эти деньги будут зарабатывать другие поставщики. В торговом балансе США с Китаем это не такая уж и существенная сумма, но именно на нее дополнительно увеличится дефицит этого торгового баланса - и вместо его сокращения Трамп получит не только новый разрыв (не буду уточнять чего), но и явное недовольство местных производителей."«Это также вызовет цепную реакцию различных игроков, занимающихся добычей и переработкой чипов в США», - сказал инсайдер." (конец цитаты)Сланцевая отрасль номер два: сначала падают добытчики(в данном случае производители), а следом по технологической цепочке разоряются смежные отрасли.Что самое смешное во всей этой ситуации, так это то, что айфоны так и буду производиться в Китае - а вот их продажа на территории Поднебесной будет запрещена, если пакет контрмер вступит в действие.Понятно, что Трамп попробует договориться с Пекином - но после последних телодвижений с клеветой против Китая, исками против Китая и угроза объявить дефолт по долговым бумагам США, находящимся в распоряжении Китая, договориться будет очень и очень затруднительно.Источник