Министр образования поздравил "Юную гвардию" со второй годовщиной создания организации

Министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало поздравил активистов республиканской детской организации "Юная гвардия" со второй годовщиной со дня ее создания."Дорогие ребята! 19 мая – знаковый день для республиканской детской организации "Юная гвардия". Именно в это день два года назад состоялась установочная конференция по созданию "Юной гвардии", которая объединила в своих рядах ученическое самоуправление Республики, дав позитивный и мощный старт для свершений самым активным и социально ответственным ребятам", - отметил Цемкало."Первое открытое голосование по выбору республиканского актива было несмелым и по большей части идеализированным, однако дальнейшая деятельность избранного актива дала понять, что наша молодежь готова к реальным действиям и инициативам", - подчеркнул министр.Он рассказал, что за два года организацией было организовано и проведено множество мероприятий, в том числе конкурсов, спортивных праздников, патриотических акций."По инициативе "Юной гвардии" была проведена республиканская акция "День короткометражного кино", была организована работа тематической площадки на первом республиканском родительском форуме, активисты организации приняли активное участие в проведении первой спартакиады для обучающихся общеобразовательных организаций интернатного типа "Дай силе волю!", конкурса презентаций "Наши великие земляки" и многих других начинаниях", - добавил руководитель Минобразования.Министр напомнил, что именно республиканскому активу "Юной гвардии" на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи при Министерстве образования и науки ЛНР был торжественно передан пионерский галстук 1989 года выпуска."Как раньше три конца галстука символизировали нерушимую связь поколений, так и сейчас "Юная гвардия" продолжает подавать достойный пример младшим и инициировать социально значимые начинания. И поверьте, ребята, что мы видим и ценим ваши стремления и начинания, - подчеркнул Цемкало. - Поэтому сегодня, в день рождения Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина и в День детских общественных объединений в Российской Федерации, примите искренние поздравления и пожелания оставаться едиными и неделимыми, сохранять традиции и быть достойной сменой пионерскому движению".Учредительная конференция по созданию республиканской детской общественной организации "Юная гвардия" состоялась 19 мая 2018 года в Министерстве образования и науки ЛНР. В 2018 году активисты организации провели 280 мероприятий. Итоги работы организации за полгода учебной деятельности в 2019 году были подведены в ходе отчетной конференции, которая состоялась в Луганском национальном университете (ЛНУ) имени Владимира Даля.19 мая — Луганск