Выставка в честь 40-летия народного клуба "Левша" откроется в ЛЦНТ 22 мая

Выставка работ ведущих мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, приуроченная к 40-летию народного клуба "Левша", откроется в Луганском центре народного творчества (ЛЦНТ) 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.

"Открытие выставки "Творенье рук, согретое теплом души", приуроченной к 40-летию народного клуба "Левша", состоится 22 мая в 11.00 в помещении Луганского центра народного творчества", – говорится в сообщении.

В ЛЦНТ отметили, что на выставке будут представлены лучшие работы мастеров и художников народного клуба "Левша" и его филиалов в разных видах и техниках декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

"В рамках открытия выставки пройдет мастер-класс одного из старейших мастеров народного клуба "Левша", народного самодеятельного мастера Луганщины Натальи Забашты в технике вышивки счетный крест", – добавили в центре народного творчества.

В учреждении культуры проинформировали, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа мероприятие пройдет без посетителей.

"Видеозапись открытия выставки можно будет посмотреть на нашем YouTube-канале в ближайшее время", – отметили в ЛЦНТ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 4,7 млн, из них более 315 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 328 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

19 мая — Луганск