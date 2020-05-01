Поздравление министра здравоохранения ЛНР с Днем судебно-медицинского эксперта

Уважаемые работники и ветераны Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работа сотрудников судебно-медицинского бюро уникальная, многогранная и очень сложная. Профессиональный подход к делу, глубокие знания в самых разных областях науки, колоссальный набор умений и навыков, умелое использование последних научных достижений, современной техники и спецоборудования - и это далеко не все ваши навыки.

Ваш нелегкий труд требует высоких моральных и деловых качеств, стойкости и самоотверженности, глубоких знаний и практического опыта. Качественная судебно-медицинская экспертиза обеспечивает эффективную деятельность правоохранительной и судебной систем, без которых невозможно построение стабильного и процветающего государства, основанного на принципах законности и справедливости.

Большое значение имеет ваша работа в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на территории Донбасса, в том числе для успешного решения комплекса задач по восстановлению и защите прав и свобод наших граждан.

Благодарю за важнейший вклад в обеспечение правосудия независимой, квалифицированной и объективной экспертизой, ориентированной на максимальное использование достижений науки и техники. Уверена, что ваш добросовестный труд будет и в дальнейшем способствовать повышению качества судебно-медицинской экспертизы и оптимизации уголовного правосудия.

Успехов, счастья, крепкого здоровья, мирного неба и добра вам, вашим родным и близким!

Министр здравоохранения ЛНР

Наталья Пащенко

19 мая — Луганск