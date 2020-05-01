В Луганске разъяснили, когда откроются пришкольные и загородные детские лагеря



Об этом сообщил министр образования Сергей Цемкало.

«Обсуждался вопрос оздоровительной кампании. Вчера (18 мая) состоялось заседание ЧСПК, где было принято решение о том, чтобы перенести до особого распоряжения оздоровительную кампанию, которая должна была начаться с 1 июня», — отметил Цемкало.

«Пока мы можем говорить о том, что пришкольные лагеря и загородные точно не начнут свою работу с 1 июня до момента улучшения (эпидемической) ситуации», — добавил он. Культура - Сегодня, 17:28 173 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение перенести летнюю оздоровительную кампанию в Республике до особого распоряжения.Об этом сообщил министр образования Сергей Цемкало.«Обсуждался вопрос оздоровительной кампании. Вчера (18 мая) состоялось заседание ЧСПК, где было принято решение о том, чтобы перенести до особого распоряжения оздоровительную кампанию, которая должна была начаться с 1 июня», — отметил Цемкало.«Пока мы можем говорить о том, что пришкольные лагеря и загородные точно не начнут свою работу с 1 июня до момента улучшения (эпидемической) ситуации», — добавил он. Культура - Сегодня, 17:28 173

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