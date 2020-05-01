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В Луганске разъяснили, когда откроются пришкольные и загородные детские лагеря

bot Сегодня, 18:1528Новости
В Луганске разъяснили, когда откроются пришкольные и загородные детские лагеря
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение перенести летнюю оздоровительную кампанию в Республике до особого распоряжения.
Об этом сообщил министр образования Сергей Цемкало.
«Обсуждался вопрос оздоровительной кампании. Вчера (18 мая) состоялось заседание ЧСПК, где было принято решение о том, чтобы перенести до особого распоряжения оздоровительную кампанию, которая должна была начаться с 1 июня», — отметил Цемкало.
«Пока мы можем говорить о том, что пришкольные лагеря и загородные точно не начнут свою работу с 1 июня до момента улучшения (эпидемической) ситуации», — добавил он. Культура - Сегодня, 17:28 173

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