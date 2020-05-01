Пленки Байдена-Порошенко

Внешнее управление Украиной – «устойчивый нарратив российской пропаганды». Об этом вам любой «соросенок» расскажет. За более чем тридцать лет реализации американского проекта «Свободная Украина» контуры работы системы внешнего управления проявились настолько отчетливо, что это уже стало привычным явлением. Состоялось поэтапное внедрение «управленческого чипа» в структуры власти страны. На ранних этапах была реализована базовая модель под названием «Кредиты МВФ». Очень простая и эффективная. Международный валютный фонд выдвигает требования для получения кредитов, а многочисленные правительства и президенты страны пытаются их выполнить. Формируется иллюзия того, что экономика Украины полностью зависит от предоставления очередного транша. Переговоры по «программе расширенного финансирования» или «стэнд-бай» становятся смыслом внутренней политики. Визит миссии МВФ – событием первостепенной важности. Размер транша – оценка «эффективности управления». Так было при Леониде Кучме, Викторе Ющенко, Порошенко и Зеленском.При «диктаторе» Януковиче сотрудничество с МВФ приостановилось, что до сих пор преподносится как одно из страшных преступлений «тоталитарного режима». Требования МВФ отличаются удивительным разнообразием: от борьбы за права ЛГБТ-меньшинств и соблюдения прав интеллектуальной собственности до повышения тарифов на коммунальные услуги и приватизации земли. Программа модерирования финансового «сотрудничества» работала таким образом, что без очередного транша Фонда страна оказывалась перед кризисом. Экономическим и политическим.Сначала правительственные чиновники и президенты «независимой нации» стеснялись озвучивать требования МВФ. Они как бы ставили под сомнение субъектность внешней и внутренней политики. Но за десятилетия (!) все к этому привыкли, и по мере проникновения «соросят» во все сферы государственного управления, а также создания прозападного симулякра «гражданского общества» из антикоррупционных активистов, работников медиа, волонтеров, «креативного класса» и «ветеранов АТО» кредиты Фонда стали рассматриваться в качестве «естественного» метода приобщения к глобальным ценностям мировой цивилизации.При президентстве Петра Порошенко система внешнего управления получила стремительное развитие. Можно сказать, это было время ее расцвета: грузинские реформаторы, литовские эксперты, НАБУ, САП, НАПК, Национальный совет реформ с Бальцеровичем и конями. Появился и единый куратор всех политических, экономических и финансовых процессов в стране – вице-президент Джо Байден, «видный деятель» Демократической партии США. Контроль альянса «соросят» и «демократов» стал тотальным. Все это знали, есть множество материалов на данную тему, но до последнего времени почти никто не знал, как система внешнего управления работала на высшем уровне. Как именно решались вопросы между куратором нации и главным исполнителем воли «стратегического партнера» – Петром Порошенко.Но все тайное когда-нибудь становится явным. 19 мая в агентстве «Интерфакс-Украина» состоялась пресс-конференция депутата Андрея Деркача «Новые факты международной коррупции и внешнего управления». Факты действительно были представлены. Да еще какие! Все в лучших традициях конспирологии, шпиономании и прочих теорий заговора. Шучу. Опубликованы записи разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем США Джоном Керри. Без всяких приставок «экс», поскольку на то время они были действующими политическими деятелями. А после публикации записей вполне могут стать фигурантами уголовных дел по госизмене и коррупции. Как минимум.Очень, доложу вам, эксклюзивный материал. Откуда?! По словам Деркача, записи делал лично Петр Порошенко. Видимо, для своей домашней коллекции. Всего было опубликовано семь отрывков разговора Петра Алексеевича. Самая ранняя запись датирована 3 декабря 2015 года. Это разговор Порошенко с Керри. Затем были представлены записи бесед нашего «Черчилля» с Байденом, которые состоялись 18, 11, 19 февраля, 22 марта, 13 мая и 16 ноября 2016 г. По утверждению депутата, аудиоматериалы были переданы «журналистами-расследователями» в рамках большого дела по международной коррупции.Ни малейшей сомнений в подлинности записей быть, как говорится, не может. Я их прослушал и готов поклясться на шоколадке «Рошен»: аутентичный Петр Алексеевич. Вылитый! Даже в англоязычном варианте легко услышать пафос, жадность и полное презрение к мелким людишкам, с которыми он вынужден общаться. Но Байден, конечно же, совсем другое дело. «Я всегда радуюсь, когда слышу Ваш голос», – утверждает Петр Алексеевич сразу же после гнусавого голоса офицера по безопасности, который оповещает Джо, что «Порошенко готов». Именно в такой тональности Порошенко общается с теми, кого считает равными себе, или же если речь идет о деньгах. В случае с Байденом это фактически одно и то же.Самое главное, что следует из обнародованных фактов: все поняли, как именно осуществляется внешнее, фактически ручное управление «независимой, суверенной и европейской» Украиной. Не каждый день приоткрывается завеса над тем, как один из мировых лидеров руководит колонией. Вы думаете, что Джо в завуалированной форме намекает Петру Алексеевичу на необходимость сотрудничать с МВФ и стремится к высоким стандартам в работе правоохранительной системы? Хрен там. Все до предела цинично и понятно.В 2016 году в Раде развалилась проевропейская коалиция, из которой вышли фракции «Батькивщина» Тимошенко, «Самопомичь» Садового и «радикалы» Олега Ляшко. Правительство Яценюка оказалось на грани отставки. Развал коалиции означает досрочные парламентские выборы. Порошенко докладывает о ситуации лично Байдену. Так и так, дорогой Джо, у нас в Раде нет большинства, «коалиция нелегитимна – ни для парламента, ни для общества», в моей фракции столько-то людей, у Яценюка 82 «штыка», не хватает двадцать голосов. Вице-президент США дает указание сохранить Сеню на должности премьера. Спустя некоторое время Порошенко отчитывается: «Организовал все так, чтобы в парламенте не хватило голосов. Лично заблокировал отставку правительства, потому что я Вам пообещал… только потому».Байден дал команду Порошенко, и тот ее выполнил. Речь идет о парламенте и правительстве «независимой страны». Джо «разруливает ситуацию». Однако ситуация в Раде становится настолько тупиковой, что Порошенко просит Байдена повлиять на фракцию «Самопомичь»! Еще раз послушал запись. Все верно: президент Украины просит вице-президента США лишить политиканов из фракции Садового грантов и другой финансовой помощи. Говорит, что имел разговор с мэром Львова, тот умотал на выходные в Европу и «включил дурака». Джо, не давайте им бабло, они играют в «грязные политические игры». А знаете, почему так важна «Самопомичь»? Потому что Байден хочет назначить премьером гражданку США Натали Эн Яресько, которая пока трудится министром финансов в правительстве «утратившего доверие» Яценюка. Но голосов в распавшейся коалиции нет, а «Самопомичь» выдвигает невыполнимые условия, о которых Петр Алексеевич подробно стуканул Байдену. Джо очень нравится идея «технократического правительства» во главе с Яресько, и они вместе с Петром Алексеевичем ищут выход из сложившейся ситуации. Вице-президент США и президент Украины. Вот оно какое, внешнее управление.От себя добавлю: Порошенко «разводил» Джо. Ну такая у него натура. Именно он организовал информационную кампанию по «сбиванию» Яценюка, о чем мы знаем из свидетельств Александра Онищенко. Порошенко очень технично «убирает» и Яресько, подводя Байдена к мысли о том, что Гройсман – очень достойная кандидатура. «Вы же помните Гройсмана, Джо? Он был во время вашего великолепного выступления в Раде». Джо помнил. Вот так и назначаются украинские премьеры… После прямых консультаций с вице-президентом США.Отношения между Петром и Джо настолько доверительные, что президент Украины открыто признается в нарушении действующего законодательства ради своего дорогого друга. Речь идет о б Айварасе Абромавичюсе, которого Байден внедрил в страну. «Я же все для него делал, даже выделил в нарушение законодательства охрану из сотрудников спецслужб». Круто... Но даже не ручное управление парламентом и фракциями, а также назначение Байденом украинского премьера шокирует больше всего.Из опубликованных записей складывается целостная картина того, как Джо Байден потратил один миллиард долларов средств американских налогоплательщиков на «зачистку» своих коррупционных хвостов в Украине. Сюжет в общих чертах известен: Байден пристроил своего сынка Хантера в компанию «Буризма» на приличную зарплату. Да и сам получал миллионные гонорары за «консультации». «В деле» были и отпрыски других высокопоставленных американских политиков, в частности, Керри. Генеральный прокурор Виктор Шокин вышел на след «Буризмы», и у Джо Байдена реально стало подгорать. Все эти факты неоднократно обсуждались на различных медиа-площадках. И вот теперь у нас есть редкая возможность послушать главные действующие лица этого грандиозного геополитического скандала.Оказывается, дело было так: сначала Керри (госсекретарь) осторожно прощупал почву насчет отставки Шокина. Порошенко грудью стал на защиту своего генерального прокурора, особо упирая на то, что в ГПУ работает Сакварелидзе, который напрямую подчиняется посольству США в Украине. Открытым текстом шпарил «наш лидер». Если типа есть какие-то непонятки, то пусть Джо приезжает, «потрещим» о генпрокуроре. Байден через считанные дни после разговора вылетает в Киев, где и объясняет Петру Алексеевичу, что Шокина надо убрать. Взамен вице-президент обещает Порошенко один миллиард долларов. Не своих, конечно, денег, а налогоплательщиков США. От такой суммы Петр Алексеевич не мог отказаться. Вскоре Порошенко отчитывается Джо: «рад слышать твой чарующий голос», пришел Шокин, проявил государственную позицию (!) и написал заявление об отставке, хотя «обвинения в коррупции отсутствовали». Более того, Петр Алексеевич сообщил Байдену фамилию преемника: «но ты же понимаешь, Джо, это совершенно конфиденциальная информация». Байден понимал. У него же зад пылал от коррупционных обвинений. Согласовав детали, подельники ударили по рукам, но Джо не спешил давать деньги Порошенко. Выдвинул условие – надо выполнить требования МВФ. Фонд хотел, чтобы тарифы повысились на 75%. Арсений отказывался идти на такой шаг, а вот Гройсман пошел. И тарифы повысили не на 75 процентов, а на 100! Но, как понятно из записей, тарифы мало волнуют Байдена. Он прямым текстом дает понять, что «друг Петр» должен слить все дела по «Буризме», которые расследовал Шокин. Цитата: «Луценко должен работать над компенсацией вреда, который нанес Шокин». Петр Алексеевич настолько хочет миллиард, что предлагает Байдену приставить к Луценко в Генпрокуратуру «смотрящего» от посольства США. Чтобы не «палить контору» полностью, Порошенко выдвигает кандидатуру американского прокурора с украинскими корнями. Фамилию он не помнит, но говорил о нем с Джефом (Пайетт, посол США в Киеве). Джо обещает «собрать команду и подумать». И действительно, смотрящий от США в ГПУ таки появился. Это Богдан Витвицкий. Миленько. «Ярд» Петя получил. Деньги пошли на предприятия, которые контролировал Петр Алексеевич – «Ленинская кузня» и «Богдан».И в заключение еще один эпизод «внешнего управления». Байден и Порошенко подробно обсуждали процедуру национализации «Приватбанка». Они сошлись на том, что Коломойский является для всех «занозой в заднице». Поэтому действовать надо осторожно. Прежде всего, выбрать момент отъема. Сначала надо принять бюджет, поскольку в противном случае «депутаты Коломойского» могут заблокировать бюджетный процесс. Затем «согласовать с главой НБУ». Валерия Гонтарева «ждет звонка». И после этого можно приступать. Цинизм высшей меры, однако. Что дальше?Во-первых, ждем реакции зашкваренных сторон. Но и без этого понятно, что скандал вышел на геополитический уровень. Материалы переданы в правоохранительные органы Украины и США. Судя по всему, это несколько часов записи. И очень интересно ознакомиться с ними в полном объеме. Уверен: всплывут новые, очень интересные подробности.Во-вторых, Андрей Деркач настаивает на создании специальной следственной комиссии Рады по расследованию фактов международной коррупции. Проект постановления о ее создании уже давно есть, однако спикер Разумков блокирует процесс. Деркач пообещал подать в суд на спикера, если комиссия не будет создана в ближайшее время.В-третьих, легендарный «украинский кейс» в американских президентских выборах опять в игре.Александр Зубченко