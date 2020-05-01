Бензин, дизтопливо и творог подешевели в ЛНР во второй декаде мая – Госкомстат

Бензин, дизельное топливо и творог подешевели в ЛНР во второй декаде мая. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики ЛНР.

Так, стоимость бензина марки А-92 снизилась на 4,6%, А-95 – на 3,9%, дизельного топлива – на 1,5%, творога – на 4,5%. Незначительно подешевели гречневая крупа, сыр, отдельные порционные куриные части, горох, рыбные консервы, сметана и сливочное масло.

В то же время не изменились цены на хлеб из муки высшего сорта, рис, макаронные изделия, соль, вареную колбасу, сосиски и сардельки, питьевую бутилированную воду.

Во второй декаде мая незначительно подорожали манная крупа, овсяные хлопья, рыба, подсолнечное масло и чай. Подорожал ржано-пшеничный хлеб.

Ранее в Госкомстате сообщали, что в первой декаде мая в ЛНР подешевели бензин, дизельное топливо и сахар.

19 мая — Луганск