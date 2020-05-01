Правительство ЛНР утвердило денежные поощрения медикам, борющимся с COVID-19

Правительство ЛНР утвердило денежные поощрения для медиков Республики, задействованных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Сегодня Правительством ЛНР принят нормативный правовой акт, позволяющий осуществить выплаты стимулирующего характера работникам учреждений (служб), подведомственных Министерству здравоохранения ЛНР, оказывающих медицинскую помощь, участвующих в оказании медицинской помощи и обеспечивающих оказание медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID- 19", - заявила министр.Она добавила, что актом Правительством также предусмотрена возможность осуществить такие выплаты работникам, "которые проводят противоэпидемические мероприятия с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19"."В ближайшее время будут проведены необходимые финансовые мероприятия, которые позволят приступить к выплатам", - отметила Пащенко.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 4,7 млн, из них более 315 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 328 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.19 мая — Луганск