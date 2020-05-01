Правительство продлило льготы для бизнеса, приостановившего работу по решению ЧСПК – ГКНС

Правительство продлило до 31 мая действие льготного налогообложения для субъектов бизнеса, которые приостановили свою деятельность по решению чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР Галина Горобцова."Особенности налогового регулирования и налоговые льготы в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции продлеваются до конца текущего месяца, то есть до 31 мая 2020 года", - рассказала Горобцова.Она уточнила, что данная норма распространяется на предпринимателей, с которых после 15 мая не сняты ограничения, установленные ЧСПК при Правительстве Республики."Субъекты, чья деятельность приостановлена согласно решениям ЧСПК и указам главы Республики, освобождаются от уплаты альтернативной фиксированной ставки упрощенного налога, платы за патент и единого взноса за апрель-май текущего года в размере 100%", - отметила пресс-секретарь."Теперь что касается субъектов, которые в связи со сложившейся эпидемической ситуацией самостоятельно приостановили деятельность, хотя их виды деятельности не запрещены. Ранее установленная льгота в части уплаты 50% от установленной ставки единого социального взноса за наемных работников, находящихся в простое, продлевается до 31 мая 2020 года", - разъяснила пресс-секретарь.Горобцова уточнила, что данная норма применяется только при условии сохранения рабочих мест и выплаты заработной платы в размере не менее установленной минимальной зарплаты."До окончания режима повышенной готовности к плательщикам не применяются меры взыскания по погашению налоговой задолженности за период с 1 апреля по 31 мая текущего года", - добавила представитель налогового ведомства.При этом Горобцова напомнила, что заявление для получения налоговых льгот подается в налоговую инспекцию в течение 30 дней после отмены режима повышенной готовности.Ранее в связи с введением с 1 по 12 мая на территории Республики строгого режима самоизоляции Правительство ЛНР уже продлевало действие льготного налогообложения на период с 1 по 15 мая текущего года.Напомним, с 10 апреля 2020 года Правительство ЛНР своим постановлением установило льготное налогообложение для налогоплательщиков, которые приостановили свою деятельность по решению чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 4,7 млн, из них более 315 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 328 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.19 мая — Луганск