ОП ЛНР вручила юбилейные медали около 70 защитникам Республики и активистам Русской весны

Общественная палата (ОП) ЛНР вручила юбилейные медали "75 лет Победы" около 70 участникам Чернухино-Дебальцевской операции и Русской весны. Об этом сообщили в пресс-службе консультативно-совещательного органа.Там напомнили, что ранее ОП ходатайствовала о награждении 100 участников Чернухино-Дебальцевской операции и Русской весны 2014 года, а также всех председателей ветеранских организаций Республики."Мы продолжаем вручать награды героям нашего Отечества. В связи с тем, что в ряде городов Республики был введен режим строгой самоизоляции, передать медали всем защитникам Родины не представлялось возможным. На данный момент выдано две третьих медалей", - рассказал председатель ОП ЛНР Алексей Карякин."Мы встречаемся с родственниками участников боевых действий, которые награждены посмертно. Мне выпала честь передать медаль отцу погибшего героя Валерия Липицкого, который стал символом честности, патриотизма и мужества Республики. У Липицкого осталось двое сыновей, старший из которых - Дмитрий - стал курсантом Пензенского танкового училища", - добавил председатель ОП ЛНР."Валерий Липицкий окончил танковое училище в Благовещенске. Долгие годы служил в милиции в разных должностях – от участкового инспектора до замначальника Ленинского райотдела управления Министерства внутренних дел (УМВД). В июле 2014 года поступил на службу в батальон "Заря", стал командиром экипажа танка. Затем создал и возглавил второй танковый батальон Народной милиции ЛНР. Участвовал в боях в Веселой Горе, Хрящеватом, Дебальцево. Погиб 20 января 2015 года при взятии 31-го блокпоста в районе населенного пункта Смелое Славяносербского района. Память о нем запечатлена на одной из экспозиционных витрин Музея Министерства внутренних дел Республики. Не забыли о своем сослуживце и в Ленинском райотделе. 7 августа 2015 года в честь героя открыли мемориальную доску на здании Ленинского РУВД МВД ЛНР", - рассказали в пресс-службе.19 мая — Луганск