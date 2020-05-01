Украина сдала Трампу Джо Байдена. С потрохами

Сегодня на Украине грохнуло. Причем не просто грохнуло - уже через несколько часов все это будет в американских новостных агрегаторах, а демократы будут иметь очень бледный вид.Примерно час назад Интерфакс Украины устроил пресс-конференцию, в которой приняли участие внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач и прокурор Генеральной прокуратуры Украины и руководитель группы прокуроров Константин Кулик.Практически целый час эти два человека демонстрировали телефонные переговоры между президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джозефом Байденом. Вернее, демонстрировались аудиозаписи этих переговоров, из которых становится понятна и личная заинтересованность Байдена в осуществлении коррупционных схем с компанией "Бурисма" (в которой "работал" его сын Хантер Байден), и вся схема внешнего управления Украиной со стороны высших должностных лиц США.Дабы не быть голословным, предлагаю самостоятельно ознакомиться с этой пресс-конференцией:Сама пресс-конференция идет на русском, записи переговоров - на английском, а титры перевода этих переговоров - на державной мове.Из переговоров становится понятно, каким именно образом вице-президент США не только влиял на проведение уголовных дел по фактам коррупции - с ним согласовывались кандидатуры всех ключевых управленцев Украины, начиная с Генерального прокурора и заканчивая премьер-министром. С Байденом согласовывалось протаскивание через Раду законов, которые были выгодны конкретно Байдену.Сдается мне, что Украина сделала Трампу просто царский подарок перед выборами - теперь эти аудиозаписи можно не только отдавать на экспертизу на предмет соответствия голосов собеседников, но и разбирать все схемы международной коррупции по косточкам. Там не только про уголовное дело против "Бурисмы" и прокурора Шокина - там про голосование и покупку недостающих голосов в Верховной Раде, про "приватизацию" Приват-банка, которого отжали у Коломойского и многое-многое другое.Откуда же взялись все эти прелестные записи? Все просто - разговоры с Джо Байденом записывал сам Петр Порошенко, потом они каким-то образом оказались в руках журналистов-расследователей, а уже от них попали в прокуратуру.Депутат ВРУ Андрей Деркач рассказывал по-русски о переговорах, который записывал Петр Алексеевич. А вот пан прокурор уже на державной мове жестко наехал на посольство США на Украине и лично на бывшую послицу Мари Йованович, к которой у Трампа особые претензии. Более того, прокурор Кулик с документами в руках рассказывает, как Йованович лично влияла на расследование и "похороны" дела "Бурисмы" - и это еще будет иметь свои последствия в Америке.Все это вовсе не значит, что нынешний президент Украины вдруг начал играть в пользу Трампа - скорее всего, он вообще не имеет к этому отношения. Зеленский слишком слаб и труслив, чтобы вообще хоть на что-то влиять.Просто в этот раз республиканцы сделали ход ферзем и объявили демократам шах.А вот превратится ли он в мат, покажут ближайшие события в США. Во всяком случае, все записи и документы отправлены Трампу - а уж как он ими распорядится, пока неизвестно никому.Похоже, новое расследование в Америке не за горами.Олег Лавро