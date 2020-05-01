Синоптики прогнозируют днем 20 мая в ЛНР до 19 градусов тепла, местами дождь

Температура воздуха в ЛНР 20 мая будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 19 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 19 мая до 21.00 20 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза; ветер западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 9-11 градусов ночью до 16-18 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 20 мая метеорологи отмечали в 1981 году – 3,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1953 году и составляла плюс 33 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 20 мая – 03.56, время захода – 20.44. Продолжительность светового дня составит 16 часов 48 минут.

По предварительному прогнозу, 21 мая существенных осадков не ожидается, днем 22 мая местами пройдут кратковременные дожди; температурный фон незначительно понизится.

19 мая — Луганск