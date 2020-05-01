Кравчук озвучил свой план по возвращению Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, сможет ли Киев вернуть Донбасс, почему от Минских соглашений нет никакой пользы, и как он относится к возвращению Саакашвили. Об этом он высказался в интервью изданию Lenta.UA.Как считает Кравчук, война в Донбассе была практически неизбежна, так как к этому вела политика России и ее постоянные посягательства на Крым и другие территории Украины.Экс-президент уверен, что изначально Киев должен был более четко обозначить свою позицию и открыто объявить, что в Донбассе идет не внутригражданский конфликт, а именно война с Россией. Он отмечает, что тогда украинские власти не стали делать такое заявление под давлением со стороны Запада, так как США и ЕС требовали от них не усугублять конфликт с Москвой. По мнению Леонида Кравчука, западные лидеры пытались таким образом избежать более широкомасштабной войны, однако Украина в этой ситуации в итоге проиграла.Бывший глава государства уверен, что Киев сможет остановить войну и вернуть Донбасс, а, возможно, и Крым, только в том случае, если сумеет создать коалицию со странами Запада, в первую очередь с Францией, Германией, Великобританией и США, аналогичную антигитлеровской. Только в составе такого сильного союза и руководствуясь нормами международного права Украина могла бы не просто потребовать от России возвращения своих территорий, но и при помощи Запада оказать на РФ реальное политическое и экономическое давление.Кравчук отмечает, что сегодня США и ЕС оказывают Незалежной поддержку только на словах, в то же время многие европейские страны регулярно говорят о снятии санкций с России и даже о ее возвращении в состав G7. По его словам, это связано с тем, что Евросоюз пока все еще сильно заинтересован в экономическом сотрудничестве с РФ и во многом зависит от российских энергоресурсов, в первую очередь, от газа.В связи с этим на данный момент, говорит экс-президент, такой сильной коалиции Украины и стран Запада просто нет, а Минские переговоры и соглашения, принятые по их итогам, показали свою несостоятельность. Но Кравчук уверен, что открыто заявлять о бесполезности Минских договоренностей Киеву стоит только совместно с Германией, США, Францией и Великобританией.Леонид Кравчук уверен, что сначала Владимир Зеленский должен заручиться их поддержкой, а еще лучше, подписать с ними соглашение в закрытом формате и только потом открыто выступить с соответствующим заявлением, чтобы Россия не смогла получить полную свободу действий под предлогом того, сама Украина в одиночку развалила переговорный процесс в Минске.Как подчеркивает бывший украинский лидер, самое важное на данный момент — открыто обозначить Россию, как сторону конфликта в Донбассе и сделать так, чтобы это признали и страны Запада.По мнению Леонида Кравчука, решение этого вопроса, а также многих других проблем Украины зависит в первую очередь от того, сможет ли президент Владимир Зеленский грамотно организовать работу и решить кадровый, коммуникационный и прочие вопросы.Экс-глава страны положительно оценил решение Зеленского взять в свою команду бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который также долгое время возглавлял Одесскую область. По словам Кравчука, Саакашвили смог серьезно изменить жизнь в Грузии в лучшую сторону и сейчас его авторитет в родной стране снова растет. Он является опытным политиком, который общался с Дональдом Трампом и европейскими лидерами, и у него есть к ним подход. Кроме того, у Саакашвили, по словам экс-президента Украины, много энергии и есть большое желание решать имеющиеся у Незалежной проблемы, а потому, взять его в команду было правильным шагом со стороны Владимира Зеленского, считает Кравчук.Дмитрий Грушевский