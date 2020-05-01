Непонимание главного

Поиски доказательств российского военного присутствия на Донбассе уже давно стали обыденной, я бы даже сказал, рутинной работой для некоторых патриотов Украины. Для чего им это нужно? Ну, тут все просто. Доказав, что Украина сражается отнюдь не с простыми жителями Донбасса, к слову, регулярно получая от них «люлей», а с регулярной армией РФ, руководство страны сможет обратиться за помощью к своим западным партнерам, которые под гнетом «серьезных аргументов» уже не смогут отсидеться в стороне.Ищут везде, кроме как на передовой. Ищут в сети Интернет, просматривая в день тысячи страниц российских граждан в социальных сетях, собирают слухи, распространяемые «друзьями из России», а также читают российскую прессу, преимущественно либеральную, которая время от времени взрывается «сенсациями». Есть даже те, кто бродит по российским кладбищам и находит захоронения парней призывного возраста для того, чтобы в дальнейшем выдать их за «боевые потери» российской армии в Украине. Но особо оригинальные «поисковики» придумывают несуществующие военные подразделения, описывают их боевой путь и даже называют фамилии и имена командиров, которые отдают преступные приказы, бросая в бой российских солдат против своих украинских соседей.Я не могу сказать, что это глупая затея. Нет, многие, очень многие по сей день, находясь под впечатлением от подобной информации, верят в то, что на Донбассе настоящие патриоты Украины воюют именно с российской регулярной армией. Хотя, сам факт того, что за шесть лет кровопролитной войны вооруженные силы Украины так и не смогли взять в плен ни одного действующего военного, личность и причастность к российской армии которого смогли бы подтвердить его знакомые и родственники, говорит о том, что украинцы выдают желаемое за действительное.Буквально на днях украинские СМИ стали смаковать ролик, записанный одним из бойцов ополчения ДНР. "Я - "Монгол" с Волгограда и не боюсь назваться. Мы из разведки и выжгем этот фашизм тут, на Донбассе. Куда вы, укры, нафиг лезете? Наши пацаны танки из автоматов мочат, мы еще жару дадим! А если надо будет, то нас еще много подтянется из России. Так что, держитесь, укры!" – вот такое слегка эмоциональное послание отправил парень из Волгограда своим украинским визави. Просто, понятно, доступно, по существу.Недремлющие патриоты Украины тут же растиражировали это нехитрое послание, записанное парнем с азиатской внешностью, так как увидели в нем прямые доказательства присутствия на Донбассе «российских солдат и вооруженных наемников».Удивительный идиотизм. Такое впечатление, что столкновения бойцов ВСУ с ополченцами на территории некогда Донецкой и Луганской областей начались только вчера, и украинские политики, журналисты и чиновники ломают себе головы, ища ответ на вопрос «кто все эти люди?».Классическая ошибка официальной украинской пропаганды заключается в том, что они совершенно необоснованно применяют термин «наемник» к тем людям, которые поехали на Донбасс совсем не за деньги, и именуются в России не иначе как «добровольцы». Именно непонимание отличий между двумя этими категориями людей и является одной из самых больших и фатальных ошибок действующей украинской власти.Бросив своих солдат, собранных во время очередной волны призыва под угрозой уголовного наказания, в бой против добровольцев, приехавших на Донбасс не только из России, Украина фактически обрекла этих несчастных на верную смерть, потому что добровольцы шли в бой по велению сердца, а «патриотов» Украины, часть из которых сомневалась в том, что поступает правильно, гнали в атаку буквально из-под палки. Я помню эти письма, просачивающиеся в сеть Интернет, в которых солдаты ВСУ, понимая, что их отправят воевать на Донбасс, просили своих матерей прийти к части и банально перекрыть все входы и выходы из казарм. Да, было и такое.Сегодня, в том числе благодаря и притоку добровольцев из России, непризнанные республики смогли сформировать собственные вооруженные силы, которые не позволяют войскам Украины продвинуться вглубь ДНР и ЛНР. Но можно ли назвать бойцов ополчения российскими наемниками или российскими военными? Конечно, нет, ибо это не будет соответствовать действительности. Можно ли будет назвать меня наемником или российским военным, если, перейдя границу с ДНР или ЛНР, я надену военную форму, возьму в руки автомат и скажу на камеру «пару ласковых» в адрес наших украинских соседей? Вопрос, ответ на который очевиден.Знаете, дело даже не в том, что парней, добровольцев, которые поехали помогать своим собратьям, называют наемниками и записывают в ряды действующей армии РФ. Это все частности. Меня больше волнует другое. Уже который год я хочу получить ответ на вопрос, который могу задать только украинским военным, озадаченным поиском доказательств российского присутствия на Донбассе. А что вы будете делать, если в один прекрасный день вы все же найдете на Донбассе российскую армию? С ее бойцами, танками, артиллерией и авиацией? Никогда не задумывались над этим вопросом? А зря…Алексей Зотье