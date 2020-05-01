В Луганске угрожают эскалацией конфликта и заявили о жесткой реакции на обстрелы критически важных объектов гражданской инфраструктуры



Как заявляет Пасечник, в результате обстрелов 16 мая, была повреждена ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор.

Днем позже, 17 мая, по словам Пасечника, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, дважды была обстреляна ремонтная бригада, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ.

А после этих обстрелов, как утверждает Пасечник, Украина приостановила действие и выдачу гарантий безопасности.

Как отметил Пасечник, подобные обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры в последнее время стали регулярными. И эти обстрелы, уже вызвали серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие городу гуманитарной катастрофой.

«И это происходит на фоне, когда представители Украины в Контактной группе неизменно декларируют свою приверженность всеобъемлющему режиму прекращения огня. В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры», — говорится в заявлении Л.Пасечника.

В случае продолжения подобных действий со стороны ВФУ, Пасечник угрожает «принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи».

По словам Пасечника, аналогичным образом в Луганске будут вынуждены реагировать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения.

«Во избежание эскалации конфликта хочу также обратиться к ОБСЕ, Российской Федерации, Германии и Франции с просьбой «помочь» Украине принять необходимые решения по обеспечению реального перемирия на период до полного политического урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.

Политика - 19 мая 2020 918 В Луганске распространили заявление Ленида Пасечника и его обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.Как заявляет Пасечник, в результате обстрелов 16 мая, была повреждена ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор.Днем позже, 17 мая, по словам Пасечника, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, дважды была обстреляна ремонтная бригада, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ.А после этих обстрелов, как утверждает Пасечник, Украина приостановила действие и выдачу гарантий безопасности.Как отметил Пасечник, подобные обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры в последнее время стали регулярными. И эти обстрелы, уже вызвали серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие городу гуманитарной катастрофой.«И это происходит на фоне, когда представители Украины в Контактной группе неизменно декларируют свою приверженность всеобъемлющему режиму прекращения огня. В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры», — говорится в заявлении Л.Пасечника.В случае продолжения подобных действий со стороны ВФУ, Пасечник угрожает «принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи».По словам Пасечника, аналогичным образом в Луганске будут вынуждены реагировать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения.«Во избежание эскалации конфликта хочу также обратиться к ОБСЕ, Российской Федерации, Германии и Франции с просьбой «помочь» Украине принять необходимые решения по обеспечению реального перемирия на период до полного политического урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.Политика - 19 мая 2020 918

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