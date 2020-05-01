В Луганске утром 20 мая объявят штормовое предупреждение
Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории региона утром и днем 20 мая.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Утром и днем 20 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:00 9
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Утром и днем 20 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:00 9
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