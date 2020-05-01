В Луганске утвердили денежные поощрения для медиков, задействованных в борьбе с COVID-19



Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

«Сегодня Правительством ЛНР принят нормативный правовой акт, позволяющий осуществить выплаты стимулирующего характера работникам учреждений (служб), подведомственных Министерству здравоохранения ЛНР, оказывающих медицинскую помощь, участвующих в оказании медицинской помощи и обеспечивающих оказание медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID- 19», — заявила министр.

Она добавила, что актом Правительством также предусмотрена возможность осуществить такие выплаты работникам, «которые проводят противоэпидемические мероприятия с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19».

«В ближайшее время будут проведены необходимые финансовые мероприятия, которые позволят приступить к выплатам», — отметила Пащенко.

Сколько составят эти выплаты, как и с какой периодичностью они будут осуществляться Пащенко не рассказала. Красота и здоровье - Сегодня, 05:28 31 В Луганске подвели правовую базу под выплаты медработникам работающих с пациентами заболевшими коронавирусом.Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.«Сегодня Правительством ЛНР принят нормативный правовой акт, позволяющий осуществить выплаты стимулирующего характера работникам учреждений (служб), подведомственных Министерству здравоохранения ЛНР, оказывающих медицинскую помощь, участвующих в оказании медицинской помощи и обеспечивающих оказание медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID- 19», — заявила министр.Она добавила, что актом Правительством также предусмотрена возможность осуществить такие выплаты работникам, «которые проводят противоэпидемические мероприятия с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19».«В ближайшее время будут проведены необходимые финансовые мероприятия, которые позволят приступить к выплатам», — отметила Пащенко.Сколько составят эти выплаты, как и с какой периодичностью они будут осуществляться Пащенко не рассказала. Красота и здоровье - Сегодня, 05:28 31

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