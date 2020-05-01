Какие товары и продукты подешевели в мае в Луганске



Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики.

Так, стоимость бензина марки А-92 снизилась на 4,6%, А-95 — на 3,9%, дизельного топлива — на 1,5%, творога — на 4,5%. Незначительно подешевели гречневая крупа, сыр, отдельные порционные куриные части, горох, рыбные консервы, сметана и сливочное масло.

В то же время не изменились цены на хлеб из муки высшего сорта, рис, макаронные изделия, соль, вареную колбасу, сосиски и сардельки, питьевую бутилированную воду.

Во второй декаде мая незначительно подорожали манная крупа, овсяные хлопья, рыба, подсолнечное масло и чай. Подорожал ржано-пшеничный хлеб. Экономика - Сегодня, 06:01 99 Бензин, дизельное топливо и творог подешевели в Луганске во второй декаде мая.Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики.Так, стоимость бензина марки А-92 снизилась на 4,6%, А-95 — на 3,9%, дизельного топлива — на 1,5%, творога — на 4,5%. Незначительно подешевели гречневая крупа, сыр, отдельные порционные куриные части, горох, рыбные консервы, сметана и сливочное масло.В то же время не изменились цены на хлеб из муки высшего сорта, рис, макаронные изделия, соль, вареную колбасу, сосиски и сардельки, питьевую бутилированную воду.Во второй декаде мая незначительно подорожали манная крупа, овсяные хлопья, рыба, подсолнечное масло и чай. Подорожал ржано-пшеничный хлеб. Экономика - Сегодня, 06:01 99

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