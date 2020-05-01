Курс валют в Луганске на 20 мая
Государственный банк информирует о том, что с 20 мая 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 72,3918 рубля
1 ЕВРО 79,1677 рубля
10 украинских гривен 27,3202 рубля.
Напомним, что вчера, 19 мая курсы основных валют были следующими:
1 доллар США 72,9798 рубля
1 ЕВРО 78,9422 рубля
10 украинских гривен 27,4623 рубля Экономика - Сегодня, 07:00 77
1 доллар США 72,3918 рубля
1 ЕВРО 79,1677 рубля
10 украинских гривен 27,3202 рубля.
Напомним, что вчера, 19 мая курсы основных валют были следующими:
1 доллар США 72,9798 рубля
1 ЕВРО 78,9422 рубля
10 украинских гривен 27,4623 рубля Экономика - Сегодня, 07:00 77
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