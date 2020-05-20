Жители Стаханова открыли памятную доску почетному гражданину города Георгию Мандровному (ФОТО)

Жители Стаханова открыли мемориальную доску бывшему председателю городского совета ветеранов войны и труда, почетному гражданину города Георгию Мандровному. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова."В рамках года Памяти и Славы в Стаханове состоялось торжественное открытие мемориальной доски бывшему председателю городского совета ветеранов войны и труда, почетному гражданину города Георгию Васильевичу Мандровному. Памятную доску установили на стене дома № 21 по улице Богдана Хмельницкого, где ветеран прожил много лет", – говорится в сообщении.На церемонии открытия присутствовали член Общественной палаты ЛНР Людмила Луганская, представители администрации Стаханова и городского совета ветеранов.Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено заместителю главы администрации Стаханова Тамаре Ковтун и председателю городского совета ветеранов Евгению Шумейко."Открытие памятной доски Георгию Васильевичу приурочено к его юбилею. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Это был настоящий патриот. Герои живы, пока о них помнят", – отметил Шумейко."Георгий Васильевич очень любил Стаханов. На протяжении многих лет он трудился педагогом, был настоящим патриотом города, в котором жил много лет. И таким он останется в нашей памяти, которую мы обязаны передавать молодежи. Только тогда мы сможем воспитывать нынешних патриотов нашей Луганской Народной Республики, потому что для каждого страна начинается с родного города, с наших родителей, с тех, кто создавал, ценил и любил наш город", – обратилась к собравшимся Ковтун.Присутствующие возложили к мемориальной доске цветы доске и почтили память Мандровного минутой молчания.Георгий Васильевич Мандровный родился в селе Лащевка Первомайского района Одесской области. В 1949 году окончил Васильковское авиационное военно-техническое училище, получив звание младшего лейтенанта. С 1953-го по 1973 год проходил службу в Венгрии, на Украине, в РСФСР. За время службы в армии Мандровный прошел путь от курсанта до заместителя начальника политотдела ракетно-истребительной авиационной дивизии, начальника политотдела ракетно-ядерной базы стратегической авиации. В сентябре 1973 года по состоянию здоровья и возрасту был уволен в запас.После увольнения, с марта 1974 года Мандровный проживал в Стаханове. Более 30 лет работал преподавателем общественных дисциплин в педагогическом училище, инженером по контролю на машиностроительном и вагоностроительном заводах, в ПТУ № 61 и 82, был директором университета марксизма-ленинизма, референтом общества "Знание".В 1987 году Георгий Васильевич был избран первым заместителем председателя, а с 2000 года являлся председателем городского совета ветеранов войны и труда. В 2010 году при поддержке ветеранов он был избран депутатом Стахановского городского совета шестого созыва, являлся членом президиума областного совета ветеранов.За личный вклад в экономическое и социальное развитие Стаханова Мандровному было присвоено звание "Почетный гражданин города Стаханова".20 мая — Луганск