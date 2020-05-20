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Жители Стаханова открыли памятную доску почетному гражданину города Георгию Мандровному (ФОТО)

root 20-05-2020, 10:1553Новости
Жители Стаханова открыли памятную доску почетному гражданину города Георгию Мандровному (ФОТО)






Жители Стаханова открыли памятную доску почетному гражданину города Георгию Мандровному (ФОТО)









Жители Стаханова открыли мемориальную доску бывшему председателю городского совета ветеранов войны и труда, почетному гражданину города Георгию Мандровному. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова.
"В рамках года Памяти и Славы в Стаханове состоялось торжественное открытие мемориальной доски бывшему председателю городского совета ветеранов войны и труда, почетному гражданину города Георгию Васильевичу Мандровному. Памятную доску установили на стене дома № 21 по улице Богдана Хмельницкого, где ветеран прожил много лет", – говорится в сообщении.
На церемонии открытия присутствовали член Общественной палаты ЛНР Людмила Луганская, представители администрации Стаханова и городского совета ветеранов.
Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено заместителю главы администрации Стаханова Тамаре Ковтун и председателю городского совета ветеранов Евгению Шумейко.
"Открытие памятной доски Георгию Васильевичу приурочено к его юбилею. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Это был настоящий патриот. Герои живы, пока о них помнят", – отметил Шумейко.
"Георгий Васильевич очень любил Стаханов. На протяжении многих лет он трудился педагогом, был настоящим патриотом города, в котором жил много лет. И таким он останется в нашей памяти, которую мы обязаны передавать молодежи. Только тогда мы сможем воспитывать нынешних патриотов нашей Луганской Народной Республики, потому что для каждого страна начинается с родного города, с наших родителей, с тех, кто создавал, ценил и любил наш город", – обратилась к собравшимся Ковтун.
Присутствующие возложили к мемориальной доске цветы доске и почтили память Мандровного минутой молчания.
Георгий Васильевич Мандровный родился в селе Лащевка Первомайского района Одесской области. В 1949 году окончил Васильковское авиационное военно-техническое училище, получив звание младшего лейтенанта. С 1953-го по 1973 год проходил службу в Венгрии, на Украине, в РСФСР. За время службы в армии Мандровный прошел путь от курсанта до заместителя начальника политотдела ракетно-истребительной авиационной дивизии, начальника политотдела ракетно-ядерной базы стратегической авиации. В сентябре 1973 года по состоянию здоровья и возрасту был уволен в запас.
После увольнения, с марта 1974 года Мандровный проживал в Стаханове. Более 30 лет работал преподавателем общественных дисциплин в педагогическом училище, инженером по контролю на машиностроительном и вагоностроительном заводах, в ПТУ № 61 и 82, был директором университета марксизма-ленинизма, референтом общества "Знание".
В 1987 году Георгий Васильевич был избран первым заместителем председателя, а с 2000 года являлся председателем городского совета ветеранов войны и труда. В 2010 году при поддержке ветеранов он был избран депутатом Стахановского городского совета шестого созыва, являлся членом президиума областного совета ветеранов.
За личный вклад в экономическое и социальное развитие Стаханова Мандровному было присвоено звание "Почетный гражданин города Стаханова".
20 мая — Луганск

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