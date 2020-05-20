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"Лугансквода" из-за ремонта прекратила подачу воды части Красного Луча и в Вахрушево

root 20-05-2020, 10:3047Новости
"Лугансквода" из-за ремонта прекратила подачу воды части Красного Луча и в Вахрушево
Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за ремонта на магистральных водоводах прекратило подачу воды части Красного Луча и в поселок Вахрушево. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"20 мая с 8.00, ориентировочно, до 20.00 в связи с ремонтными работами на Яновских магистральных водоводах будет временно прекращена подача воды на западную часть города Красный Луч и поселок Вахрушево", - говорится в сообщении.
"Водоснабжение в вышеуказанные районы будет восстановлено к утру 21 мая", - уточнили в пресс-службе.
20 мая — Луганск

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