"Лугансквода" из-за ремонта прекратила подачу воды части Красного Луча и в Вахрушево

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за ремонта на магистральных водоводах прекратило подачу воды части Красного Луча и в поселок Вахрушево. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"20 мая с 8.00, ориентировочно, до 20.00 в связи с ремонтными работами на Яновских магистральных водоводах будет временно прекращена подача воды на западную часть города Красный Луч и поселок Вахрушево", - говорится в сообщении.

"Водоснабжение в вышеуказанные районы будет восстановлено к утру 21 мая", - уточнили в пресс-службе.

20 мая — Луганск