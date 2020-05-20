354 новых случая коронавируса зарегистрировано в Украине
По состоянию на 20 мая в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В частности, коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 766 случаев;
Волынская область — 676 ??случаев;
Днепропетровская область — 849 случаев;
Донецкая область — 133 случая;
Житомирская область — 583 случая;
Закарпатская область — 922 случая;
Запорожская область — 385 случаев;
Ивано-Франковская область — 1246 случаев;
Кировоградская область — 450 случаев;
г. Киев — 2410 случаев;
Киевская область — 1261 случай;
Львовская область — 1136 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 264 случая;
Одесская область — 792 случая;
Полтавская область — 265 случаев;
Ровенская область — 1217 случаев;
Сумская область — 164 случая;
Тернопольская область — 1089 случаев;
Харьковская область — 836 случаев;
Херсонская область — 172 случая;
Хмельницкая область — 280 случаев;
Черновицкая область — 2796 случаев;
Черкасская область — 381 случай;
Черниговская область — 115 случаев.
Новости Украины - Сегодня, 10:06 137
В частности, коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 766 случаев;
Волынская область — 676 ??случаев;
Днепропетровская область — 849 случаев;
Донецкая область — 133 случая;
Житомирская область — 583 случая;
Закарпатская область — 922 случая;
Запорожская область — 385 случаев;
Ивано-Франковская область — 1246 случаев;
Кировоградская область — 450 случаев;
г. Киев — 2410 случаев;
Киевская область — 1261 случай;
Львовская область — 1136 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 264 случая;
Одесская область — 792 случая;
Полтавская область — 265 случаев;
Ровенская область — 1217 случаев;
Сумская область — 164 случая;
Тернопольская область — 1089 случаев;
Харьковская область — 836 случаев;
Херсонская область — 172 случая;
Хмельницкая область — 280 случаев;
Черновицкая область — 2796 случаев;
Черкасская область — 381 случай;
Черниговская область — 115 случаев.
Новости Украины - Сегодня, 10:06 137
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