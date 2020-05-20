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При обрушении лестничных маршей в доме в Энгельсе пострадала женщина

root 20-05-2020, 11:0055Новости
При обрушении лестничных маршей в доме в Энгельсе пострадала женщина
Фото: © ГУ МЧС по Саратовской области
В жилом доме в Энгельсе обрушились два лестничных марша, в результате инцидента пострадал один человек, передает RT.
Отмечается, что обрушение произошло в доме по адресу Лётный городок, дом 35.
«Произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвёртым этажами», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что сообщение об обрушении лестничных пролетов в третьем подъезде дома поступило в ЕДДС района в 8.05 (7.05 мск), пострадавшая доставлена в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1.
Власти Энгельсского района Саратовской области создали оперативный штаб в связи с происшествием, сообщила районная администрация.

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