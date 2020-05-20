При обрушении лестничных маршей в доме в Энгельсе пострадала женщина

«Произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвёртым этажами», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Фото: © ГУ МЧС по Саратовской областиВ жилом доме в Энгельсе обрушились два лестничных марша, в результате инцидента пострадал один человек, передает RT.Отмечается, что обрушение произошло в доме по адресу Лётный городок, дом 35.Уточняется, что сообщение об обрушении лестничных пролетов в третьем подъезде дома поступило в ЕДДС района в 8.05 (7.05 мск), пострадавшая доставлена в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1.Власти Энгельсского района Саратовской области создали оперативный штаб в связи с происшествием, сообщила районная администрация.