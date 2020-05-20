За прошедшие сутки в Луганске зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом и два смерти от COVID-19



Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

«По состоянию на 18.00 19 мая всего 338 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, согласно проведенным исследованиям, 19 мая выявлено 10 новых случаев заболевания COVID-19.

«Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — проинформировали в Минздраве.

«За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 15 человек. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая», — добавили в ведомстве.

Министерство здравоохранения напомнило, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции. Красота и здоровье - Сегодня, 10:40 149 Луганские медики зарегистрировали 338 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.«По состоянию на 18.00 19 мая всего 338 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что, согласно проведенным исследованиям, 19 мая выявлено 10 новых случаев заболевания COVID-19.«Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — проинформировали в Минздраве.«За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 15 человек. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая», — добавили в ведомстве.Министерство здравоохранения напомнило, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции. Красота и здоровье - Сегодня, 10:40 149

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