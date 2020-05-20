В России за сутки коронавирус выявили у 8764 человек

Фото: ReutersСуточный прирост случаев COVID-19 в России снова опустился ниже девяти тысяч и составил 8764, умерли 135 человек, поправились 9262, сообщили в оперативном штабе. Выздоровевших впервые больше, чем заразившихся, передает РИА Новости.Накануне было 9263 новых пациентов, в понедельник — 8926. Общее число заболевших превысило 300 тысяч (308 705) в 85 регионах, из них 2972 человека скончались, больше 85 тысяч выписались.Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (2699), однако этот показатель первый раз с 29 апреля опустился ниже трех тысяч. За столицей идут Подмосковье (903) и Красноярский край (504).Высокий суточный прирост также продемонстрировали Санкт-Петербург (455), Нижегородская (257) и Ростовская (139) области; наименьший — Ненецкий автономный округ, Алтай и Сахалинская область: там выявлено по одному новому заболевшему.Почти у половины нет симптомов.