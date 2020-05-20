Ровеньчане в рамках онлайн-проекта прочитали произведения писателей и поэтов-фронтовиков (ФОТО)

Жители Ровеньков провели в социальных сетях онлайн-проект "Бессмертный книжный полк", в рамках которого прочитали произведения писателей и поэтов-фронтовиков. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на Центральную библиотеку для взрослых имени Григория Сковороды Ровеньков."К 75-летию Великой Победы Центральная библиотека имени Григория Сковороды запустила в соцсетях онлайн-проект "Бессмертный книжный полк", посвященный Году памяти и славы, в котором приняли участие люди разных возрастов, работники библиотек-филиалов и юные читатели, которых объединяет чувство патриотизма, память о героизме, великом подвиге солдат, защитивших Родину", - говорится в сообщении.В библиотеке рассказали, что проект был запущен с целью ознакомления онлайн-пользователей с историко-литературным наследием о Великой Отечественной войне, сохранения исторической памяти поколений, формирования патриотизма и гражданственности."На страницах в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники" ровеньчане активно приняли участие в онлайн-проекте. В книжном строю были представлены поэзия и проза писателей-фронтовиков, стихотворения ровеньковских писателей, которые на страницах своих книг описывают реальные события Великой Отечественной войны, собственный фронтовой опыт", - отметили в учреждении культуры.20 мая — Луганск