"Лугаком" подключил к сети 3G Краснодон и близлежащие населенные пункты

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" подключил к сети передачи данных мобильного интернета в стандарте 3G абонентов Краснодона и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"С 20 мая 2020 года услуги скоростного мобильного интернета стали доступны жителям городов Краснодон, Суходольск, Молодогвардейск, поселка городского типа Изварино, села Николаевка и близлежащих к ним населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, несмотря на сложную эпидемическую обстановку в Республике, сеть третьего поколения удалось запустить в коммерческое использование в срок благодаря поддержке администрации Краснодона и Краснодонского района.

"Теперь, чтобы получить больше преимуществ от современных интернет-технологий, абонентам всего лишь нужно выбрать один из новых тарифных планов ("Оптимальный", "Оптимальный +" или "Все включено")", - уточнили в Минкомсвязи.

В новых коммерческих предложениях абонентам в счет ежемесячной фиксированной платы предоставляются как нетарифицируемые минуты звонков и SMS, так и гигабайты интернета.

Пользование связью в сети 3G оплачивается согласно выбранному тарифному плану, с которыми можно ознакомиться на сайте оператора или по номеру 177.

"Запуск сети 3G в Краснодонском районе, как и в Республике в целом, продолжается в соответствии с планом строительства. Также в ближайшее время при поддержке администрации Краснодона и Краснодонского района планируется открытие центра обслуживания абонентов, где можно будет подключиться к сети, пополнить счет без комиссии, восстановить номер, сменить владельца номера", - подчеркнули в Министерстве.

Подключиться к сети 3G можно официальных партнеров по следующим адресам:

Краснодон

ул. Петра Котова, 40а (ТЦ "Плаза");

ул. Петра Котова, 35 (отделение "Первого коммерческого центра" (ПКЦ);

ул. Петра Котова, 4 (супермаркет "Абсолют", отдел "Цифротех");

ул. Артема, 9 (отделение ПКЦ);

ул. Первоконная, 1 (магазин "Канцтовары").

Молодогвардейск

ул. Ленина,18 (отделение ПКЦ);

ул. Кошевого, 5 (отделение ПКЦ);

ул. Кошевого, 4 (отдел "Цифротех").

Суходольск

ул. Ленина, 27 (отделение ПКЦ);

ул. Ленина, 42/1 (магазин "Кодак");

ул. Ленина, 19 (СМС).

Напомним, что 18 июня 2015 года Минсвязи сообщило, что в Луганской Народной Республике успешно запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи "Лугаком", продажа его стартовых пакетов началась в отделениях ГУП "Почта ЛНР" в начале сентября.

В апреле 2017 года количество активных абонентов "Лугакома" составляло около 150 тыс., а уже в ноябре - почти 400 тыс. Первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков сообщал, что по состоянию на июль 2019 года почти 667 тыс. жителей ЛНР являются активными абонентами "Лугакома".

20 мая — Луганск