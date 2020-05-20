Прокуратура обязала предприятие Стаханова выплатить почти 646 тыс. долга по зарплате

Прокуратура Стаханова обязала одно из предприятий города выплатить почти 646 тыс. руб. долга по заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Нарушения на предприятии были выявлены в ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства в части своевременности выплаты работникам заработной платы.

"Проверкой установлено, что в нарушение требований статей 3, 30 Конституции Луганской Народной Республики, а также статей 20, 157 Трудового кодекса Луганской Народной Республики руководством предприятия не своевременно выплачивалась работникам заработная плата, в результате чего образовалась задолженность в размере 645 731,07 руб.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что прокуратурой Стаханова в адрес руководителя предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого работникам "частично была выплачена задолженность по заработной плате в размере 225 260,85 руб."

"Кроме этого, предприятием произведена оплата единого социального взноса в размере 66 509,42 руб., а также в бюджет Республики перечислено 27 901,11 руб. в счет уплаты подоходного налога", - добавили в Генпрокуратуре.

Также задолженность по зарплате и налогам была установлена прокуратурой Кировска в ходе проверки одного из коммунальных предприятий города.

"По результатам проведенной проверки прокуратурой Кировска с целью недопущения нарушений в дальнейшем в адрес руководителя коммунального предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого погашена задолженность по заработной плате в сумме 25 786 руб., а также единого социального взноса в сумме 8 562 руб. и подоходного налога в сумме 4 017 руб." – сообщили в пресс-службе.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

20 мая — Луганск