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Прокуратура обязала предприятие Стаханова выплатить почти 646 тыс. долга по зарплате

root 20-05-2020, 11:4556Новости
Прокуратура обязала предприятие Стаханова выплатить почти 646 тыс. долга по зарплате
Прокуратура Стаханова обязала одно из предприятий города выплатить почти 646 тыс. руб. долга по заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
Нарушения на предприятии были выявлены в ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства в части своевременности выплаты работникам заработной платы.
"Проверкой установлено, что в нарушение требований статей 3, 30 Конституции Луганской Народной Республики, а также статей 20, 157 Трудового кодекса Луганской Народной Республики руководством предприятия не своевременно выплачивалась работникам заработная плата, в результате чего образовалась задолженность в размере 645 731,07 руб.", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что прокуратурой Стаханова в адрес руководителя предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого работникам "частично была выплачена задолженность по заработной плате в размере 225 260,85 руб."
"Кроме этого, предприятием произведена оплата единого социального взноса в размере 66 509,42 руб., а также в бюджет Республики перечислено 27 901,11 руб. в счет уплаты подоходного налога", - добавили в Генпрокуратуре.
Также задолженность по зарплате и налогам была установлена прокуратурой Кировска в ходе проверки одного из коммунальных предприятий города.
"По результатам проведенной проверки прокуратурой Кировска с целью недопущения нарушений в дальнейшем в адрес руководителя коммунального предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого погашена задолженность по заработной плате в сумме 25 786 руб., а также единого социального взноса в сумме 8 562 руб. и подоходного налога в сумме 4 017 руб." – сообщили в пресс-службе.
Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
20 мая — Луганск

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