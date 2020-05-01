Решение главы ЛНР отразило позицию уставших от обстрелов жителей Республики – активист

Решение главы ЛНР Леонида Пасечника о приведении в высшую степень боевой готовности частей подразделений Народной милиции четко отразило позицию уставших от обстрелов ВСУ жителей Республики. Об этом ЛИЦ заявил председатель республиканской организации профсоюза работников машиностроения и металлообработки ЛНР Константин Бутримов.

В результате обстрелов со стороны киевских силовиков 16 мая была повреждена ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ, а после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности. В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что дал указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции.

"Ровно в год правления Владимира Зеленского глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник жестко ткнул президента Украины носом в его несостоятельность и постоянную ложь. Нервы, как граждан, так и военнослужащих Народной милиции и власти ЛНР на пределе", - сказал Бутримов.

"Если украинские правители в лице Зеленского не понимают язык дипломатии, то будут вынуждены понять язык силы, как то было в Иловайском или Дебальцевском котлах. Именно эта суть явно просматривается в заявлении главы Республики. Считаю, что наши граждане и военные давно ждали команды "фас", так как лицемера и убийцу Зеленского готовы рвать голыми руками даже пенсионеры", - отметил он.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что за год правления президент Украины не сделал ничего для прекращения конфликта в Донбассе, наоборот, "это существо усилило обстрелы и начало точечно бить по важным объектам инфраструктуры".

"Поэтому заявление Леонида Пасечника четко отразило позицию каждого из нас и только подтвердило, что власть и народ ЛНР мыслят в едином ключе", - подытожил активист.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 мая — Луганск