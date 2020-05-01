Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров по Донбассу

"Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей, к любому формату. Мне все равно, нам нужен результат", - заявил Зеленский во время пресс-конференции в среду. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Фото: РИА НовостиПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.Президент отметил, что в последнее время у него не было переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, но считает диалог с ним неизбежным и "мы должны с ним говорить, должны договариваться"."Действительно у меня сейчас не было встреч с ним в любом формате, не было звонков, сейчас все страны,.. каждый занимается из-за коронавируса своей страной", - отметил Зеленский.