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Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров по Донбассу

root Сегодня, 13:0024Новости
Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров по Донбассу
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.
"Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей, к любому формату. Мне все равно, нам нужен результат", - заявил Зеленский во время пресс-конференции в среду. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Президент отметил, что в последнее время у него не было переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, но считает диалог с ним неизбежным и "мы должны с ним говорить, должны договариваться".
"Действительно у меня сейчас не было встреч с ним в любом формате, не было звонков, сейчас все страны,.. каждый занимается из-за коронавируса своей страной", - отметил Зеленский.

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