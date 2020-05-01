Решение главы ЛНР показывает готовность поставить Зеленского на место – общественница

Решение главы ЛНР Леонида Пасечника о приведении в полную боевую готовность частей и подразделений Народной милиции поможет поставить на место заигравшегося в главнокомандующего Владимира Зеленского. Об этом ЛИЦ заявила член комиссии по развитию культуры, образования и науки Общественной палаты (ОП) ЛНР Наталья Михайлова.

В результате обстрелов со стороны киевских силовиков 16 мая была повреждена ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ, а после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности. В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что дал указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции.

"К огромному сожалению, украинская сторона продолжает показывать свою агрессивную политику и наплевательское отношение на любые договоренности. Я проживаю в городе Первомайске и, как никто другой, знаю, о чем говорю", - отметила Михайлова.

"Считаю правильным и долгожданным заявление главы Луганской Народной Республики, который готов поставить Зеленского с его оголтелыми псами на место. Если они не хотят слышать нас в Минске, то услышат на фронте. Может быть такими пощечинами удастся поставить на место заигравшегося в главнокомандующего Зеленского. И каждый житель Первомайска подпишется под моими словами", - подчеркнула она.

"Я согласна с Леонидом Ивановичем (Пасечником), что Украине необходима "помощь" стран-гарантов в соблюдении "режима тишины". На протяжении шести лет мы вынуждены просыпаться из-за звуков разрыва снарядов на нашей территории и засыпать с мыслями: "хоть бы завтра обстрелы прекратились", - добавила член ОП ЛНР.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 мая — Луганск