Заявление главы ЛНР полностью отражает настроения жителей Республики – депутат

Заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о приведении в полную боевую готовность частей и подразделений Народной милиции полностью отражает настроения жителей Республики. Об этом ЛИЦ заявила депутат Народного Совета ЛНР Анна Мосина.

В результате обстрелов со стороны киевских силовиков 16 мая была повреждена ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ, а после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности. В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что дал указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции.

"Жители Республики постоянно убеждаются в том, что (президент Украины Владимир) Зеленский продолжает карательную политику своего предшественника (Петра Порошенко). Год правления показал его несостоятельность и ложь по всем направлениям. Наоборот, обстрелы усиливаются, точечно и целенаправленно уничтожаются важные объекты инфраструктуры, жилые дома", – отметила Мосина.

"Люди настолько устали от бесчинств с украинской стороны, настолько обозлены, что готовы на самые крайние меры для защиты своих домов и своей земли. Из-за провокаций в постоянном напряжении находятся и военнослужащие. Мы все помним, что договороспособность украинских властей сразу увеличивается, если разговаривать с ними языком силы, и это уже подтвердили наши боевые победы", – добавила депутат.

Она подчеркнула, что "заявление главы ЛНР полностью отражает настроения жителей Республики, они давно ждали такой команды".

"Если язык дипломатии Зеленскому и его приспешникам не понятен, значит, объяснять придется силой. Это понимают и мирные жители Республики, и, конечно, военнослужащие, приведенные в полную боевую готовность. И в этом смысле вся Республика думает и будет действовать в одном ключе", – сказала она.

"Символично, что такое заявление глава ЛНР сделал в годовщину правления Зеленского, президента, не способного к выполнению договоренностей. Глава ЛНР Леонид Пасечник недвусмысленно дал понять, что Республика в состоянии дать адекватный ответ на любую агрессию!" – отметила Мосина.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 мая — Луганск