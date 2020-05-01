Кучма созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления Пасечника
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявления Леонида Пасечника.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, передает «УНИАН».
По его словам, Кучма направил соответствующее письмо на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.
«Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма, сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание минской контактной группы», — сказал он.
Ранее Пасечник обвинил ВСУ в обстреле объектов инфраструктуры и пригрозил обострением в Луганской области . Новости в Мире - Сегодня, 13:55 54
Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, передает «УНИАН».
По его словам, Кучма направил соответствующее письмо на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.
«Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма, сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание минской контактной группы», — сказал он.
Ранее Пасечник обвинил ВСУ в обстреле объектов инфраструктуры и пригрозил обострением в Луганской области . Новости в Мире - Сегодня, 13:55 54
Метки: {keywords}