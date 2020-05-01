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В Луганской области нет новых заболевших коронавирусом

bot Сегодня, 14:000Новости
В Луганской области нет новых заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки новых заболеваний COVID-19 в Луганской области не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Так, за все время исследований на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 42 человек. Из них — 26 выздоровели и 16 — лечатся (4 — в стационаре, 12 — амбулаторно).

Находятся на лечении:

— в КНП «Рубежанская центральная городская больница» — 1 человек;
— в КНП «Лисичанская многопрофильная больница им. Титова» — 1;
— в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» — 2. Новости Региона - Сегодня, 13:35 70

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