В Рубежном начали строительство храма в честь Георгия Победоносца. ВИДЕО
В Рубежном начали строительство храма УПЦ в честь великомученика Георгия Победоносца
Об этом пишет сайт 0642 со ссылкой на Северодонецкую епархию.
Митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим (Барановский) совершил чин на основание храма, а после богослужения заложил первый кирпич в основание будущей церкви.
Идея построить в Рубежном Георгиевский храм возникла 20 лет назад, но только в прошлом году появилась возможность возобновить строительство. Пока община во главе с настоятелем архимандритом Мелетием (Шаповаловым) молится во временном богослужебном помещении. Новости Региона - Сегодня, 13:25 67
Об этом пишет сайт 0642 со ссылкой на Северодонецкую епархию.
Митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим (Барановский) совершил чин на основание храма, а после богослужения заложил первый кирпич в основание будущей церкви.
Идея построить в Рубежном Георгиевский храм возникла 20 лет назад, но только в прошлом году появилась возможность возобновить строительство. Пока община во главе с настоятелем архимандритом Мелетием (Шаповаловым) молится во временном богослужебном помещении. Новости Региона - Сегодня, 13:25 67
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