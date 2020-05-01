Журналисты 11 укроСМИ прибыли в зону "ООС" для съемки фейковых сюжетов – Народная милиция

Журналисты 11 украинских средств массовой информации прибыли в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") для подготовки фейковых материалов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Мы располагаем информацией о прибытии в зону ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" противника журналистов 11 украинских информационных агентств и телеканалов. Работа этих групп спланирована под руководством офицеров центров информационно-психологических операций ВСУ для освещения обстановки и действий украинских войск в выгодном киевскому руководстве свете", - рассказал Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 мая — Луганск