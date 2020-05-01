Агрессия Киева при Зеленском привела к гибели 2 и ранению 28 мирных жителей ЛНР - СЦКК

Два мирных жителя Республики погибли, 28 получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ за год президентства Владимира Зеленского. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате вооруженной агрессии Украины против жителей Республики за год правления "президента-миротворца" погибло двое и ранено 28 мирных жителей, в том числе три ребенка и девять женщин", - говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские силовики за год президентства Зеленского 558 раз обстреляли территорию Республики, повреждены и разрушены 309 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 мая — Луганск