ВСУ разместили бронетехнику вблизи жилья у Новотошковского и в Станице – Народная милиция

Киевские силовики продолжают размещать бронетехнику в жилых районах населенных пунктов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "несмотря на договорённости о перемирии, командование так называемой "ООС" продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов, подло используя мирное население в качестве живого щита".

"Так, в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ снова отмечено размещение трех (боевых машин пехоты) БМП в жилом районе населенного пункта Станица Луганская", – проинформировал Осадчий.

"В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Новотошковское отмечено размещение еще одной боевой бронированной машины", – добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 мая — Луганск